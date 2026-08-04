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04 ago 2026 Actualizado 13:19

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Economía

Deprisa cambió su negocio: no habrá mensajería puerta a puerta, sino carga aérea entre aeropuertos

Imagen de referencia de mensajería y logo de Deprisa. Fotos: Getty Images / Deprisa Facebook

Imagen de referencia de mensajería y logo de Deprisa. Fotos: Getty Images / Deprisa Facebook

Imagen de referencia de mensajería y logo de Deprisa. Fotos: Getty Images / Deprisa Facebook
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La empresa de mensajería Deprisa transformó su modelo de negocio. Cierra su modelo de mensajería expresa, puerta a puerta para enviar paquetes pequeños, y se va a enfocar exclusivamente en el servicio de carga aérea nacional, de aeropuerto a aeropuerto. Seguirá bajo el liderazgo de Avianca Cargo.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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