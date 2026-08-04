🔴 EN VIVO Bucaramanga vs. Cúcuta, Clásico del Oriente por Liga colombiana: siga acá la transmisión

Con el partido entre Bucaramanga y Cúcuta se abre la fecha 3 de la Liga colombiana. Se trata del Clásico del Oriente del país, que disputará su edición 214 en el estadio Américo Montanini de la capital bumanguesa.

El equipo Leopardo llega de empatar 1-1 contra Llaneros por la segunda jornada del campeonato, en el que por la primera fecha superó a Millonarios 0-1 en Bogotá. El Motilón, por su parte, se estrenó con derrota por 5-1 ante Once Caldas y no jugó la fecha 2 ante Internacional de Bogotá, duelo que se encuentra aplazado.

Cúcuta lidera el historial de este enfrentamiento con 75 victorias contra 68 del conjunto Leopardo, dejando un saldo de 70 empates.

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