Godzilla vuelve a Nueva York: "Minus Zero" debutará en el festival de cine más prestigioso de EE. UU. Foto: TOHO Studios .

La película “Godzilla Minus Zero”, del cineasta japonés Takashi Yamazaki, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York (NYFF) el próximo 26 de septiembre, según anunció este martes la organización.

El filme es una secuela de “Godzilla Minus One”, estrenada en 2023, también dirigida por Yamazaki, que ganó el primer Óscar en la historia de la franquicia gracias a sus efectos visuales. “Godzilla Minus Zero” se ambienta en 1949, dos años después de lo ocurrido en la anterior entrega, y continúa la historia de la familia Shikishima mientras enfrenta una nueva calamidad.

Vea el tráiler aquí:

Yamazaki, nacido en Matsumoto en 1964 y también supervisor de efectos visuales, es considerado uno de los principales directores de cine de Japón. Con “Godzilla Minus One” se convirtió en el primer director en ganar el Óscar a Mejores Efectos Visuales desde Stanley Kubrick.

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La cinta es actualmente el tercer largometraje de acción en lengua extranjera más taquillero en la historia de Estados Unidos, con una recaudación de 116 millones de dólares en todo el mundo, y obtuvo ocho premios de la Academia de Cine de Japón, entre ellos Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Fotografía.