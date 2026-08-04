Capturan a dos presuntos extorsionistas de ‘La Nueva Generación del Freseo’ en Barranquilla

Dos presuntos integrantes de ‘La Generación del Freseo’ fueron capturados en el barrio El Bosque, cuando, al parecer, intentaban huir con una alta suma de dinero producto de una presunta extorsión.

“Así mismo, las investigaciones permitieron establecer que los hoy capturados, al parecer, habrían quedado registrados en cámaras de seguridad intimidando a varios comerciantes”, indicó la Policía.

Según las autoridades, habrían sido sorprendidos cuando prendían fuego a las fachadas de algunos establecimientos comerciales como mecanismo de presión para obligar a las víctimas a acceder a sus exigencias económicas.

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“Durante el procedimiento fueron incautados dinero en efectivo, una motocicleta en la que presuntamente se movilizaban los hoy capturados y un teléfono celular que, al parecer, era utilizado para coordinar esta actividad delictiva”, indicó la institución.

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