Barranquilla reúne a alcaldes y al nuevo Gobierno en cumbre de seguridad

Barranquilla se convierte este martes en el epicentro de la discusión nacional sobre seguridad con la realización de una cumbre que reunirá a los alcaldes de las principales ciudades del país junto al ministro de Defensa designado, el general retirado Jorge Eduardo Mora, para analizar los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado.

El encuentro, que tendrá lugar en el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, se desarrolla a pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella y busca consolidar una estrategia conjunta entre el Gobierno entrante y los mandatarios locales para hacer frente a las estructuras criminales que afectan a distintas regiones del territorio nacional.

Desde el lunes comenzaron a llegar a Barranquilla los alcaldes de varias capitales del país para participar en la jornada, considerada como uno de los primeros espacios de articulación entre las administraciones locales y el nuevo Gobierno Nacional en materia de seguridad.

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La cumbre cobra especial relevancia en medio del complejo panorama de orden público que atraviesa Barranquilla. Solo durante el mes de julio se registraron al menos 90 crímenes y cerca de 700 muertes violentas en lo corrido del 2026, de acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad, la mayoría de ellas asociadas a enfrentamientos entre organizaciones criminales y disputas por el control de actividades ilícitas.

Uno de los primeros mandatarios en arribar a la capital del Atlántico fue el alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien desde el lunes sostuvo una reunión con el presidente electo Abelardo de la Espriella y posteriormente visitó las instalaciones del Batallón Paraíso. Allí conoció los avances de la adecuación de la futura sede presidencial en Barranquilla, un modelo que, según se ha planteado, también podría implementarse en Cali para recibir al jefe de Estado durante sus desplazamientos a esa ciudad.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó su asistencia a través de sus redes sociales.

“Ya en Barranquilla. Listo para participar este martes en la Cumbre de Seguridad Región Caribe, con presencia del señor presidente Abelardo de la Espriella y el ministro designado, general Jorge Eduardo Mora. Buenos tiempos vienen para Cartagena”, escribió el mandatario.

Se espera que al término de la cumbre se anuncien compromisos y acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional y los alcaldes para fortalecer la capacidad de respuesta frente al crimen organizado, mejorar la articulación entre las autoridades y definir prioridades en materia de seguridad para las principales ciudades del país.

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