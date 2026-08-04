Bloqueos obligan suspensión de Transmetro en Soledad, Atlántico

Las protestas por los prolongados cortes del servicio de energía volvieron a generar afectaciones en el área metropolitana de Barranquilla. En la noche de este lunes, un grupo de habitantes bloqueó la Troncal Murillo, a la altura de la estación Pacho Galán de Transmetro, en el municipio de Soledad, en rechazo a las interrupciones en el suministro eléctrico.

La manifestación obligó a suspender de manera anticipada la operación del sistema de transporte masivo, afectando a cientos de usuarios que aún se movilizaban por este importante corredor vial.

En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo los manifestantes atravesaron llantas en la vía y les prendieron fuego, mientras lanzaban arengas para exigir soluciones a las constantes fallas en la prestación del servicio de energía.

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Ante la imposibilidad de garantizar el paso de los buses y la seguridad de pasajeros y operadores, Transmetro anunció el cierre anticipado de su jornada.

“Debido a que persisten los bloqueos en la Troncal Murillo a la altura de la estación Pacho Galán, el Sistema culmina de manera anticipada la operación de este lunes 3 de agosto. Mañana (martes) iniciamos la jornada de forma habitual a las 5:00 a.m. Agradecemos a los ciudadanos por mantenerse atentos a la información difundida a través de nuestros canales oficiales”, informó la entidad a través de sus redes sociales.

El sistema confirmó que este martes retomará la operación en su horario habitual, a partir de las 5:00 de la mañana.

La protesta se suma a otras manifestaciones registradas en las últimas semanas en diferentes sectores del área metropolitana de Barranquilla, donde comunidades han bloqueado vías para reclamar una solución definitiva a los reiterados cortes de energía que afectan sus actividades diarias y la calidad de vida.

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