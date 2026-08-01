Así funcionará el Fondo Distrital de Cartagena que destinará sanciones por maltrato a los animales

El Gobierno distrital en cabeza del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, materializó este sábado otro hito en materia de la protección y salvaguarda de los animales como seres sintientes: la aprobación, en segundo debate en el Concejo Distrital, del Proyecto de Acuerdo N.° 108 de 2026, mediante el cual se crea el Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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La iniciativa fue aprobada con 17 votos positivos y, tal como lo informó en su momento el alcalde Dumek Turbay, tiene como propósito crear una cuenta especial sin personería jurídica para recaudar, administrar y ejecutar los recursos provenientes de multas y sanciones económicas impuestas por casos de maltrato animal en el Distrito.

El fondo, en articulación permanente con la misionalidad y vigilancia de la Unidad Técnica y Agropecuaria —Umata) Cartagena —garantizará una fuente permanente de financiación para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de protección y bienestar animal, así como para el desarrollo de programas de esterilización, jornadas de atención veterinaria, campañas de sensibilización y acciones de educación ciudadana.

La iniciativa se fundamenta en la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel), que obliga a los municipios y distritos a crear fondos destinados a la protección y el bienestar animal. Asimismo, se sustenta en la Constitución Política, el Estatuto Nacional de Protección Animal y la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2024-2035.

El proyecto cuenta con concepto favorable de viabilidad financiera, al no generar impacto fiscal negativo ni modificar las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Al término de la votación, el director de la Umata, Adolfo Pérez, en representación del alcalde Dumek Turbay, agradeció al Concejo Distrital por la aprobación del proyecto, destacando que representa un avance significativo para consolidar a Cartagena como una ciudad más comprometida con la protección y el bienestar de los animales.

El funcionario explicó que el acuerdo permitirá que los recursos recaudados por concepto de multas por maltrato animal sean destinados exclusivamente al fortalecimiento de programas de protección animal, incluyendo jornadas de esterilización, atención veterinaria y campañas de educación y sensibilización ciudadana.

“Este fondo busca que todos los comparendos y multas por maltrato animal, que ocurran en Cartagena, vayan ahí. Todas las multas que los abogados, jueces, los inspectores de Policía impongan, que actualmente no están yendo a ningún fondo, culminarían en un castigo económico que tocaría el bolsillo de los infractores y fortalecerían el bienestar de nuestros animales”, dijo Pérez Fonseca.

Sobre el Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal: abecé

Esta iniciativa Distrital es una respuesta a la ‘Ley Ángel’, o Ley 2455 de 2025, que decretó fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos, actualizando el Estatuto Nacional de Protección de los Animales: la Ley 84 de 1989. Esto, con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal.

La creación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal de Cartagena complementa la Política Pública de Protección y Bienestar Animal, presentada mediante el Documento CONPES 07 de 2024; y obedece a una obligación legal de las entidades territoriales establecida en el artículo 7 de la Ley Angel en los siguientes términos: “Los dineros recaudados por concepto de multas se destinarán al Fondo Municipal o Distrital para la Protección y Bienestar Animal, cuya finalidad será administrar y dirigir estos recursos exclusivamente para la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección animal, así como a campañas de sensibilización y educación ciudadana.m

Adicionalmente, cada distrito o municipio deberá crear dicho fondo, garantizando su adecuado funcionamiento y destinación exclusiva para estos fines. Este fondo contará con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

El proyecto, priorizado por el alcalde Dumek Turbay, concibe este fondo como una cuenta especial del presupuesto, sin personería jurídica, adscrita a la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, ajustado a los principios presupuestales y financieros que rigen los recursos públicos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y con la participación activa de organizaciones animalistas, juntas defensoras de animales o entidades equivalentes para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, permitiendo así destinar los fondos de sanciones pecuniarias dictadas por las Inspecciones de Convivencia y Paz de la UCG 2 (Torices) y UCG 8 (Country), y fortaleciendo la masiva participación ciudadana a través de la Línea Antimaltrato (3224985003), que reporta entre 5 y 10 denuncias diarias.

Un Gobierno de las primeras veces contra el maltrato animal

Lejos de un hecho aislado, la aprobación del Fondo Distrital de Protección y Bienestar Animal se suma a hitos sin precedentes en la defensa de los animales en Cartagena, como una prioridad del alcalde Dumek Turbay Paz.

A ello se suman el fin de los caballos cocheros, que dejó en el pasado décadas de maltrato animal y dio paso al sistema de carrozas eléctricas que ya opera en la ciudad. Además de otros importantes avances como la Unidad Veterinaria Móvil y ambulancias dotadas para la atención de animales en situación de calle, entre otros.