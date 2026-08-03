Policía activa rutas de protección e investigación tras amenazas a periodistas en Urabá

Urabá

La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Urabá, activó de manera inmediata las capacidades institucionales de protección, atención e investigación tras recibir denuncias por amenazas contra periodistas de medios de comunicación en la subregión de Urabá, en Antioquia. Las medidas buscan garantizar la seguridad de los comunicadores, esclarecer los hechos y proteger la libertad de prensa.

En Apartadó, cuatro periodistas fueron contactados por individuos que se autoidentificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Según se pudo conocer, los amenazantes exigieron detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad de ese municipio.

Debido a esta situación, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó sobre estos hechos, de igual forma, fueron enfáticos en señalar que estos actos buscan censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de interés público.

Como respuesta institucional, la Policía recibió las dos denuncias y activó la ruta de atención a poblaciones vulnerables para brindar acompañamiento integral y coordinar acciones con las entidades competentes. De forma simultánea, desplegó un cuerpo élite de investigadores en el territorio con el fin de identificar a los presuntos responsables y recaudar elementos materiales probatorios que impulsen el proceso judicial.

Cabe indicar que se anunció sobre la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Táctico Asesor de Derechos Humanos del Departamento de Policía Urabá, con participación de observadores internacionales, como espacio de articulación y seguimiento a las acciones implementadas.

Por otra parte, la FLIP expresó su preocupación, debido a que no es la primera vez que se registran agresiones contra periodistas que cubren presuntos hechos de corrupción e irregularidades en el departamento de Antioquia. Según la organización, entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año se han documentado 45 casos en esta zona del país, lo que convierte a Antioquia en el más peligroso del país para el ejercicio del periodismo.