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Nos entrenan para eso, pero otra cosa es vivirlo: patrullero de Policía herido en atentado en Cúcuta

Billy Molina, patrullero de la Policía en Cúcuta, conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito del atentado en la capital de Norte de Santander que dejó varios uniformados y civiles heridos.

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Señaló que, tras el ataque, no solamente quedó herido físicamente, también emocionalmente. "A nosotros nos entrenan para esto, pero una cosa es vivirlo".

“Esto no puede quedar impune. Toca colocarnos el uniforme, las botas y ponerle el pecho. Aquí estamos como Policía y no nos dejaremos doblegar de unos bandidos que solo quieren aterrorizar”, afirmó.

Molina también aseguró que para ellos como Policía es difícil detectar ese tipo de atentados, pues transitan cientos de vehículos cerca al comando en el barrio Tasajero.

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“Un vehículo adecuado con estos artefactos se puede mover por una ciudad fácilmente. Esos bandidos se aprovechan, paran el camión, se bajan corriendo y lo detonan. ¿Cómo hace uno para saber en ese instante que va a pasar eso?”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: