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01 ago 2026 Actualizado 14:45

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De la Espriella condenó atentado en Cúcuta: “terrorismo no intimidará la voluntad de vivir en paz”

El presidente electo reiteró en que ´el terrorismo no doblegará a Colombia’.

Atentado en Norte de Santander y Abelardo de la Espriella. Fotos: Caracol Radio / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Atentado en Norte de Santander y Abelardo de la Espriella. Fotos: Caracol Radio / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Atentado en Norte de Santander y Abelardo de la Espriella. Fotos: Caracol Radio / (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)
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Un gran rechazo en Colombia generó la escalada terrorista con varias explosiones registrada en el Comando de Policía Departamental en Cúcuta, durante la madrugada de este sábado.

Uno de los primeros en rechazar el hecho, fue el presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien condenó el atentado terrorista en Cúcuta efectuado contra la Policía Nacional.

"Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional.Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia", señaló.

El mandatario reiteró en que el eje de su Gobierno será la seguridad, y puntualizó en que el terrorismo “no intimidará al país ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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