Gobierno reveló nombres de presuntos responsables de ordenar el atentado en Cúcuta

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las primeras investigaciones sobre el atentado en Cúcuta señalan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, integrantes del ELN, como presuntos responsables de ordenar estos ataques contra la población y la fuerza pública.

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A través de su cuenta de X, el jefe de la cartera de defensa reveló que se estipularon millonarias recompensas por información que permita la captura de estas personas, “Por información que permita su ubicación y captura ofrecemos una recompensa de hasta $800 millones por alias ‘David’ y de hasta $150 millones por alias ‘Nay’ o ‘Nike”, escribió.

Además, reiteró la recompensa de hasta $350 millones por información que permita identificar y capturar a los demás autores intelectuales y materiales de este atentado.

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Adicionalmente, Sánchez explicó que las Fuerzas Militares y la Policía permanecen en máxima alerta y trabajan de manera articulada con las autoridades regionales para proteger a la ciudadanía, recuperar la seguridad en la capital del Norte de Santander.