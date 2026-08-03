“En Ceuta no hablan de migración, hablan de invasión”: periodista Nicolás Castellanos

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En 6AM W de Caracol Radio, estuvo el periodista Nicolás Castellanos, quien describió un panorama marcado por la incertidumbre tras la crisis migratoria por el ingreso masivo de miles de personas por la frontera con Marruecos.

De acuerdo con el periodista, las autoridades de Ceuta calculan que, de las más de 60.000 personas que habrían ingresado durante la jornada más crítica, aún permanecen entre 3000 y 5000 migrantes en territorio español.

Castellanos señaló que, para buena parte de la sociedad ceutí, la principal pregunta sigue siendo por qué Marruecos permitió el paso masivo de personas.

“En la ciudad consideran que las autoridades marroquíes relajaron los controles fronterizos y exigen una respuesta más firme del Gobierno español.” afirmó

En desarrollo...

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