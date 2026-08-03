Bernie Moreno pidió que su exyerno Max Miller no continúe en el Congreso tras acusaciones de abuso

El senador republicano Bernie Moreno afirmó en las últimas horas que el representante Max Miller “no debería servir en la Cámara de Representantes” y aseguró que necesita “ayuda psicológica seria” en medio de las acusaciones de abuso hechas por su exesposa Emily Moreno.

Las declaraciones se conocen luego de que Miller asegurara que no retirará su candidatura a la reelección: “No me voy a retirar de esta contienda, voy a ganar en noviembre”.

A través de su cuenta de X, el senador Moreno aseguró que los dos últimos años han sido muy difíciles para su hija tras el divorcio: “Nuestra prioridad siempre ha sido proteger a nuestra hija y a nuestra nieta. Por preocupación por la seguridad de mi familia, esperaba mantener este asunto en privado, pero el comportamiento cada vez más errático y peligroso de Max Miller ha hecho eso imposible”.

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