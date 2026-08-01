Recompensa por atentado contra la Policía de Norte de Santander sube a $350 millones

La recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander fue elevada a 350 millones de pesos, tras el consejo extraordinario de seguridad realizado este sábado 1 de agosto en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

El monto de la recompensa quedó conformado por 200 millones de pesos aportados por el Ministerio de Defensa, 100 millones por la Gobernación de Norte de Santander y 50 millones por la Alcaldía de Cúcuta, con el propósito de obtener información que permita esclarecer el ataque y capturar a sus responsables.

La reunión fue liderada por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel López, con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, quienes evaluaron la situación de orden público luego del atentado que dejó 14 personas heridas, entre ellas 11 uniformados de la Policía Nacional, tres de ellos de gravedad, y tres civiles.

Al término del consejo de seguridad, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en la ciudad y expresó su respaldo a la institución policial.

“Un mensaje de solidaridad con nuestra Policía Nacional, a esa gente que todos los días entrega el alma por nuestra seguridad. Decirles que gracias y que estamos con ellos”, manifestó el mandatario.

Como parte de las decisiones adoptadas, el alcalde informó que se restringirá el parrillero en motocicleta desde las 6:00 de la tarde de este sábado hasta las 6:00 de la mañana del domingo, con el fin de garantizar la seguridad durante el concierto de las Ferias de Cúcuta. Además, durante ese mismo periodo no podrán circular vehículos de carga pesada, entre ellos volquetas, camiones y buses, en los alrededores del estadio General Santander.

Acevedo también anunció que con motivo de la posesión presidencial se implementarán nuevas restricciones. “Se va a restringir el parrillero desde las seis de la tarde del 6 de agosto hasta las seis de la mañana del 8 de agosto. Adicionalmente, se restringirá el transporte de carros pesados en la ciudad de Cúcuta en este mismo horario”, indicó.

Finalmente, confirmó que el próximo 7 de agosto será declarado día sin carro en Cúcuta, como parte de las medidas preventivas adoptadas para garantizar la tranquilidad y el orden público durante la posesión del nuevo presidente de la República.