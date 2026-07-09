Magistrado del CNE radica ponencia que le reconoce la personería jurídica a Defensores de la Patria
Alfonso Campo, magistrado del CNE, señala que la ponencia se radica alegando que “cumple los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales”.
El magistrado del CNE, Alfonso Campo, radicó la ponencia en la que pide que se le reconozca la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria, alegando que “cumple los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales”.
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