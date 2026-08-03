Las finanzas públicas territoriales se analizarán en Medellín esta semana

Medellín

Los líderes del sector público, expertos, académicos y los tomadores de decisiones del país se reunirán en Medellín en el Congreso de Finanzas Públicas Territoriales 2026 para analizar los principales desafíos de la gestión fiscal territorial.

Este evento busca generar un espacio de diálogo y construcción colectiva alrededor de los retos que enfrentan las finanzas públicas en nuestro país, promoviendo el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades institucionales para avanzar hacia una gestión fiscal eficiente.

La programación del evento

Serán dos días de aprendizaje, diálogo, análisis y construcción de alianzas con las voces más relevantes de las finanzas públicas territoriales en Colombia.

El miércoles, 5 de agosto, las conferencias abordarán el contexto económico y político nacional y su efecto en las entidades territoriales; se hablará de los principales marcos normativos, el impacto del Impuesto Predial Unificado, de Industria y Comercio, la evolución y análisis crítico del modelo actual de descentralización y el futuro de las finanzas públicas territoriales.

El jueves, 6 de agosto, se analizará la generación de valor a partir de la infraestructura pública de ciudades, las fuentes alternativas de financiación de las entidades territoriales, el procedimiento tributario, las novedades en jurisprudencia en materia tributaria territorial, las nuevas tecnologías y su aplicabilidad a la gestión de ingresos, las novedades en los marcos fiscales de mediano plazo, los presupuestos territoriales, las operaciones de crédito público y la propuesta para la modernización de los tributos territoriales.

Asistentes de todo el país

Se espera que sean cerca de 450 asistentes provenientes de todo el país los que participen de este encuentro académico, enfocado en el sector público para analizar la gestión de recursos económicos.

Este congreso también será para buscar soluciones a los gobiernos sobre el manejo de sus recursos públicos e impulsar la eficiencia a partir de la cercanía con la ciudadanía y preparar a las personas para analizar los retos económicos que llegan para las vigencias futuras.

Servirá este espacio para que los asistentes compartan buenas prácticas, impulsen la innovación pública y la construcción de alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado.

Los expertos en derecho tributario, administración pública, hacienda pública y desarrollo territorial analizarán estos desafíos que tiene Colombia, desde sus departamentos y los municipios.

También se analizarán los marcos normativos de las finanzas territoriales y la jurisprudencia como elemento clave para el fortalecimiento de los territorios.

Medellín como sede

Según la organización de este evento, la capital antioqueña fue seleccionada para ser sede de este evento porque es un escenario nacional para las conversaciones sobre desarrollo económico, innovación pública y fortalecimiento institucional.

También se reafirma el papel de la capital paisa como la ciudad donde también se construye el futuro de las finanzas públicas de Colombia.

Finanzas para el desarrollo

Uno de los puntos fundamentales de análisis será el manejo de las finanzas públicas como herramienta para el desarrollo, la atracción de la inversión, la financiación de la infraestructura y mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Este evento es organizado por GOBS Estrategias Públicas y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Medellín, Asointermedias y Bancolombia.