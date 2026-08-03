Hallan cuerpo en zona rural de La Ceja, que podría ser de adulto mayor reportado como desaparecido

La Ceja, Antioquia

Un cuerpo fue hallado en las últimas horas en el río Piedras, zona rural del municipio de La Ceja, Oriente antioqueño. Las autoridades presumen que se trata de Luis Hernando Ríos, de 74 años, habitante de esa localidad, reportado como desaparecido por sus familiares desde el lunes 27 de julio.

El hallazgo se produjo tras varios días de intensa búsqueda adelantada por la Administración Municipal, la Policía (incluyendo la SIJIN), organismos de socorro y la comunidad. Desde el reporte oficial de la desaparición, se activó el protocolo de búsqueda. Indicios y registros de cámaras de seguridad habían ubicado al hombre en el corregimiento de San José y en otros puntos de la zona sur del municipio.

Geovanni Henao Gallego, secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja del Tambo, explicó: “De acuerdo a la información que nos había suministrado la comunidad, la familia, el señor muy probablemente se encontraba en la zona sur del municipio de La Ceja. Desde la administración municipal, una vez tuvimos conocimiento de este lamentable hecho, activamos todos los protocolos de búsqueda”.

Las autoridades indicaron que se encuentra a la espera de los resultados de la inspección técnica para confirmar de manera definitiva la identidad del cuerpo hallado.