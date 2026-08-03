ANT entrega nuevas tierras a 2.757 familias afro e indígenas de Tumaco

En zona rural de Tumaco, Nariño, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) avanzó en la entrega de tierras a tres consejos comunitarios afrodescendientes y dos resguardos indígenas, dejando claro su compromiso con la protección de los derechos territoriales colectivos, la permanencia en esos territorios y el fortalecimiento de sus formas de vida.

Esta acción, que beneficia a 2.757 familias con 338,94 hectáreas, busca ampliar el acceso a la tierra para los pueblos étnicos.

“Aquí estamos haciendo las entregas formales de las tierras, cumpliéndoles porque ese fue nuestro compromiso. Este es un mensaje de paz para ustedes y el país. Es un gran esfuerzo que se traduce en un logro importante para que la tierra no se convierta en un privilegio y para que las comunidades puedan acceder a ella; estoy completamente seguro de que no vamos a retroceder. Con organización, movilización y lucha defenderemos lo conquistado”, enfatizó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, desde Llorente, corregimiento del municipio de Tumaco.

Consejos comunitarios y resguardos beneficiados

Al consejo comunitario local Los Amigos de la Espriella, compuesto por 226 familias, la Agencia Nacional de Tierras le entregó el predio Los Laureles, de 23,46 hectáreas (ha). Al consejo comunitario Aguas Lindas La Chorrera, integrado por 267 familias, la entidad le entregó el predio El Laurel, de 5,29 ha.

Para el representante legal del consejo comunitario Aguas Lindas La Chorrera, James Fernando Toro, esta entrega es la recompensa a la perseverancia de su comunidad.

“De verdad que la Agencia Nacional de Tierras y el presidente Gustavo Petro se han preocupado por cerrar las brechas de desigualdad de nuestras comunidades. Esto demuestra que, cuando hay voluntad política, sí podemos cerrar las brechas de desigualdad en cada una de nuestras comunidades”, fue contundente el representante Toro.

Agregó que finalmente fueron escuchados en un gobierno que sí tiene en cuenta a las comunidades afro, indígenas y campesinas del país.

“Queremos decir que hoy no es un día cualquiera en el calendario. Hoy es un día que queda grabado con letras de dignidad en la historia de nuestra comunidad. Seguir recibiendo formalmente predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras no representa simplemente la firma de un documento ni la entrega de unos linderos, sino la materialización de un sueño por el que hemos trabajado y esperado durante tanto tiempo”, destacó el líder Toro.

Al consejo comunitario Unión Río Caunapí, de 1.062 familias, la Agencia le entregó el predio Don Juan, de 50,18 ha, y el predio VI LT de terreno KM 28, de 70,29 ha.

Al resguardo indígena Awa Peña La Alegría, de 128 familias, y al resguardo indígena Piguambí Palangala, de 1.074 familias, la ANT les entregó el predio El Remanso Kilómetro 68, de 189,72 ha.