Alerta en Nariño por incendios de cobertura vegetal, más de 1.200 hectáreas afectadas

Pasto - Nariño

Hay alerta en Nariño por las consecuencias de la temporada de menos lluvias que ha afectado a distintos municipios debido a la cantidad de incendios y hectáreas de vegetación afectadas.

De acuerdo con las autoridades, un total de 77 incendios de cobertura vegetal se han registrado en lo corrido de la temporada seca en Nariño, dejando 1.278 hectáreas afectadas en 25 municipios del departamento.

De las emergencias reportadas, 76 ya fueron liquidadas, sin embargo una de ellas permanece activa en el municipio de Cumbitara, donde se presentó la reactivación de una emergencia anterior y continúan las labores de monitoreo sobre dos focos.

En la zona, la Gobernación dispuso el apoyo de un dron para identificar posibles rutas de acceso terrestre y facilitar el ingreso de los organismos de socorro.

Las autoridades encendieron las alertas por la alta probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño entre septiembre y octubre ya que, de acuerdo con el Ideam, las lluvias permanecen por debajo de los niveles históricos desde abril.

Según el pronóstico, existe un 81 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, lo que podría incrementar las temperaturas, reducir aún más las precipitaciones y aumentar el riesgo de incendios y desabastecimiento de agua.