Empresa Metro de Bogotá rechazó presuntos hechos de corrupción y anunció denuncia ante la Fiscalía

¿Cómo van las obras del metro en la Av. Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio. Crédito: Empresa Metro de Bogotá

Ante los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a un empleado de la empresa China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), la Empresa Metro de Bogotá (EMB) adelantó una revisión rigurosa y constataron que la persona a la que hace referencia la denuncia es un directivo de la firma asiática.

Está empresa hace parte del concesionario contratado para la construcción de la primera Línea del Metro de Bogotá. El presunto hecho de corrupción habría ocurrido en la relación del empleado de dicha empresa con subcontratistas de la misma.

En su comunicado, la EMB rechaza cualquier conducta que pueda constituir hechos de corrupción o que en su defecto atente contra la transparencia en la ejecución del proyecto.

Asimismo, manifestó que informaron sobre la situación a la Banca Multilateral y procedieron a presentar ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia correspondiente, poniendo a disposición del ente investigador toda la información, con el fin de que se adelanten las acciones a que haya lugar.

De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, los hechos registrados se enmarcan en la relación contractual entre Ubeam Unit de China Harbour Engineering Company Limited Colombia y la Unión Temporal Metrobuild.

Por su parte, aseguraron que el dinero involucrado en el hecho es privado y no comprometen el desarrollo de la obra que ya supera el 80% de avance.

También aclararon que la EMB ha cumplido con los pagos de las fechas previstas, de acuerdo con el modelo financiero pactado contractualmente, por lo que el concesionario está obligado a cumplir los pagos a los subcontratistas.

El hecho del que se habla es de una reunión que quedó registrada en un vídeo en la que el representante legal del subcontratista de la obra y funcionarios de CHEC hablan de “cuentas” pendientes y facturas por miles de millones de pesos destinadas al pago de operarios de la construcción del metro.

En medio de la conversación, el contratista se agacha, de su maleta saca una bolsa oscura y se la pasa a una persona de origen china, en la oficina de CHEC ubicada en Teusaquillo.