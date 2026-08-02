Desde el Concejo rechazan nueva agresión contra guarda de TrasMilenio: piden castigos ejemplares

El presidente del Concejo de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, rechazó la agresión contra un guarda de seguridad de TransMilenio en la estación Universidades, en el centro de la ciudad, presuntamente cometida por dos jóvenes que habrían ingresado al sistema evadiendo el pago del pasaje y que, al parecer, se encontraban en alto estado de embriaguez.

De acuerdo con la información conocida, el trabajador les solicitó pagar el pasaje luego de advertir que se habían colado. La respuesta habría sido una violenta agresión contra el guarda.

“Esto es absolutamente inaceptable. En Bogotá no puede seguir pasando que un trabajador sea golpeado por exigir el cumplimiento de una norma básica. Colarse en TransMilenio ya es una conducta que afecta a toda la ciudad, pero atacar a quien intenta impedirlo cruza todos los límites”, dijo Amín.

El presidente del Concejo manifestó su preocupación porque durante este año ya se acercan a 400 las agresiones contra guardas de seguridad de TransMilenio, una situación que exige una respuesta contundente de las autoridades.

Amín solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá, a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes identificar, ubicar y judicializar de manera urgente a los responsables.

“Estos sujetos deben ser encontrados cuanto antes y responder ante la justicia. Bogotá necesita sanciones ejemplares para quienes creen que pueden evadir el pago, agredir a un trabajador y marcharse como si nada. La cultura ciudadana también se construye dejando claro que incumplir las normas y ejercer violencia tiene consecuencias”, concluyó.