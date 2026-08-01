Concejal de Bogotá pidió suspender a directivo de CHEC vinculado al metro por corrupción

El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, solicitó este sábado la suspensión inmediata del directivo de la empresa CHEC, consorcio vinculado a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, luego de que salieran a la luz denuncias que lo relacionan con un presunto caso de corrupción.

El cabildante hizo un llamado urgente a la Empresa Metro de Bogotá y al alcalde Carlos Fernando Galán para que adopten medidas preventivas mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes.

Quintero afirmó que el proyecto de infraestructura más importante en la historia de la ciudad debe mantenerse alejado de cualquier señalamiento que pueda afectar su legitimidad y la confianza de los ciudadanos.

“Este proyecto es el proyecto más importante en la historia de Bogotá y, por lo tanto, debemos blindarlo de cualquier cuestionamiento y, obviamente, de cualquier caso de corrupción”, manifestó el concejal Juan David Quintero.

La petición surge después de que una investigación periodística revelara un video en el que aparece un empresario chino vinculado al consorcio encargado de la Primera Línea del Metro de Bogotá recibiendo dinero en efectivo dentro de bolsas, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

La publicación generó preocupación por las posibles implicaciones que este caso podría tener sobre una obra estratégica para la capital.

Quintero sostuvo que, aunque corresponde a los organismos judiciales establecer las responsabilidades individuales, las entidades encargadas del proyecto sí cuentan con la obligación de adoptar medidas administrativas que protejan la transparencia de la ejecución contractual y la confianza pública.

En ese sentido, insistió en que la suspensión preventiva del directivo constituye una decisión prudente mientras avanzan las investigaciones.

El concejal advirtió que el Metro de Bogotá representa una inversión histórica financiada con recursos públicos y, por esa razón, exige los más altos estándares de integridad, vigilancia y control. Señaló que cualquier actuación que genere dudas sobre el manejo de la obra debe enfrentarse con decisiones oportunas y firmes, sin esperar el avance de nuevos cuestionamientos.

Asimismo, reiteró que la transparencia constituye un principio irrenunciable en la ejecución de los grandes proyectos de infraestructura y afirmó que las autoridades distritales tienen la responsabilidad de enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a cualquier presunta conducta irregular.

Finalmente, Juan David Quintero pidió a la Empresa Metro de Bogotá mantener informada a la ciudadanía sobre las decisiones que adopte frente a este caso y expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarezcan los hechos con celeridad.

También anunció que continuará ejerciendo control político para garantizar que la construcción de la Primera Línea del Metro avance bajo criterios de legalidad, transparencia y protección de los recursos públicos.