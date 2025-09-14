Cundinamarca registra 30 incendios forestales en las últimas dos semanas
Las llamas han consumido más de 80 hectáreas rurales de la región.
El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertó a través de su cuenta de X que en las últimas dos semanas en este departamento se han registrado 30 incendios forestales, y ha tenido como resultado una perdida de más de 83 hectáreas.
Las provincias afectadas son:
- Alta Magdalena
- Gualivá
- Sumapaz
- Sabana Centro
- Tequendama
- Ubaté
Sin embargo, en el municipio del Nilo, en la vereda Los Curos, la situación es crítica porque hasta el momento el incendio se encuentra controlado en un 60%, y ha dejado una afectación a 45 hectáreas. Otros de los municipios afectados han sido: Pandi, Tocancipá, Guaduas, Tocaima y Ricaurte, en donde la situación ya está controlada.
Para la atención a estas situaciones, han trabajado de manera articulada la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, los Bomberos de Cundinamarca y los diferentes consejos municipales. Las autoridades piden a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de rurales.
“Se reportan temperaturas por encima del promedio, especialmente en la provincia del Alto Magdalena. Esto, sumado a la acción de manos inescrupulosas, ha generado incendios forestales”, añadió el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.