Cundinamarca registra 30 incendios forestales en las últimas dos semanas

El Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, alertó a través de su cuenta de X que en las últimas dos semanas en este departamento se han registrado 30 incendios forestales, y ha tenido como resultado una perdida de más de 83 hectáreas.

Las provincias afectadas son:

Alta Magdalena

Gualivá

Sumapaz

Sabana Centro

Tequendama

Ubaté

Sin embargo, en el municipio del Nilo, en la vereda Los Curos, la situación es crítica porque hasta el momento el incendio se encuentra controlado en un 60%, y ha dejado una afectación a 45 hectáreas. Otros de los municipios afectados han sido: Pandi, Tocancipá, Guaduas, Tocaima y Ricaurte, en donde la situación ya está controlada.

Para la atención a estas situaciones, han trabajado de manera articulada la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, los Bomberos de Cundinamarca y los diferentes consejos municipales. Las autoridades piden a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de rurales.

“Se reportan temperaturas por encima del promedio, especialmente en la provincia del Alto Magdalena. Esto, sumado a la acción de manos inescrupulosas, ha generado incendios forestales”, añadió el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.