Ursula Von der Leyen elogia gestión española y marroquí de crisis en Ceuta y pide respuesta de UE (Foto de Gints Ivuskans / AFP) / GINTS IVUSKANS

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió este lunes la gestión “eficiente y eficaz” de la última crisis migratoria en Ceuta por parte de las autoridades de España y Marruecos, e insistió en dar una “respuesta europea común”, unida y solidaria.

“Quiero elogiar la rápida gestión de las devoluciones de las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos. Tanto las autoridades españolas como las marroquíes han gestionado esta situación de forma eficiente y eficaz, logrando impedir con éxito el traslado ilegal hacia la España peninsular y Europa”, dijo Von der Leyen en una carta dirigida al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La misiva, a la que tuvo acceso EFE, responde a la que envió Sánchez a Von der Leyen el 1 de agosto para solicitar una reunión urgente de los ministros de Interior comunitarios a fin de abordar la entrada masiva de forma irregular de personas desde Marruecos a Ceuta, y en la que expresó preocupación por los Estados miembros que habían “atacado” a España.

Para Von der Leyen, la protección de las fronteras exteriores es “una responsabilidad europea compartida” y no se puede aceptar “ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre ningún Estado miembro”.

“Pero a raíz de este incidente, queda claro que debemos hacer más para reforzar aún más nuestras fronteras en los puntos críticos, tanto mediante una vigilancia atenta como mediante el uso de barreras físicas cuando sea necesario”, recalcó.

Pidió dar “una respuesta europea común, una acción unida y solidaridad” ante el reto de la migración, y acogió con satisfacción la reunión de ministros de Justicia y Asuntos de Interior que se celebrará mañana martes por videoconferencia.

“Será importante que los ministros de Interior acuerden una vía colectiva que seguir”, recalcó, y propuso basarla sobre cinco puntos: prevenir la migración irregular mediante el refuerzo de la cooperación con los socios de la UE, reforzar más las fronteras exteriores, implantar sistemas de alerta temprana, desmantelar las redes de tráfico ilícito, y reforzar los retornos.

En su opinión, esto contribuirá al debate estratégico sobre este asunto que se espera mantengan los líderes comunitarios en su próxima cumbre.

Von der Leyen puso de relieve que la “actuación decidida” en Ceuta pone de manifiesto el compromiso de hacer cumplir el sistema vigente y que ha sido “crucial para evitar un mayor deterioro de la situación, así como la trágica e innecesaria pérdida de aún más vidas humanas”, y celebró las “nuevas medidas disuasorias” adoptadas por España para impedir nuevas llegadas ilegales, como el refuerzo de la vigilancia de la frontera marítima.

La presidenta comunitaria dejó claro que, “desde el primer momento, la Comisión ofreció el apoyo de la UE, tanto financiero como operativo”, y recordó que la agencia para las fronteras exteriores de la UE, Frontex, “está dispuesta a reforzar su presencia en Ceuta” si es necesario y que Europol y la Agencia de la UE para el Asilo “están preparadas para prestar su apoyo”.

Al mismo tiempo, sobre Marruecos dijo que es “un socio estratégico importante, sobre todo en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y la migración ilegal”, y apuntó que ya colaboran con ese país para establecer “una asociación con la UE más estructurada y con visión de futuro”.

“En cooperación con España, especialmente en todo lo relacionado con Ceuta y Melilla, podríamos reforzar los sistemas de alerta temprana para la gestión de fronteras y mejorar nuestro apoyo técnico y financiero a Marruecos”, concluyó Von der Leyen.