Alcalde de Tunja fortalece su equipo con perfiles técnicos y amplia experiencia pública

Tunja

La Alcaldía Mayor de Tunja presentó el perfil de varios de los funcionarios que integran el equipo de gobierno del alcalde Rafael Guillermo Acevedo Pedroza, una apuesta que busca fortalecer la gestión pública con profesionales de amplia experiencia en la administración estatal, la academia y el sector privado.

El mandatario, arquitecto de profesión y especialista en Gerencia de Obras y Diseño Urbano, cuenta con más de tres décadas de experiencia en la formulación, ejecución e interventoría de proyectos de infraestructura. Antes de asumir la Alcaldía de Tunja fue secretario de Infraestructura del municipio, asesor del Congreso de la República y diputado de la Asamblea de Boyacá.

Planeación, con experiencia en desarrollo territorial

El Departamento Administrativo de Planeación Territorial estará bajo la dirección de Nataly Callejas Rodríguez, administradora de empresas y contadora pública, con maestría en Administración de Empresas con énfasis en Gerencia de Proyectos y formación en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial.

Su trayectoria incluye cargos como decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, secretaria de Medio Ambiente de Tunja, profesional especializada de Planeación Territorial y docente universitaria durante más de una década en temas relacionados con gestión pública y ordenamiento territorial.

Seguridad con liderazgo policial

La Secretaría del Interior y Seguridad Territorial será liderada por el brigadier general (r) Óscar Antonio Moreno Miranda, quien acumula más de 32 años de servicio en la Policía Nacional.

Durante su carrera comandó la Policía Metropolitana de Tunja y de Cúcuta, la Región de Policía No. 7 y fue subdirector de Tránsito y Transporte, además de desempeñarse como agregado de Policía en Argentina. Su experiencia estará orientada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia.

Educación con experiencia administrativa

La Secretaría de Educación Territorial estará a cargo del abogado José Alberto Moreno Villamil, doctor en Ciencias de la Educación y especialista en Gestión Pública.

El funcionario ya ocupó esa cartera entre 2020 y 2023 y también ha sido alcalde de Chiquinquirá, diputado de Boyacá, concejal y funcionario de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Transporte. Su experiencia combina la gestión educativa con el conocimiento de la administración pública.

Contratación con enfoque técnico

La Unidad Especial de Contratación Estatal será dirigida por Daniel Ricardo Piña Montañez, ingeniero civil y especialista en Contratación Estatal, con más de 20 años de experiencia en infraestructura, interventoría y procesos contractuales.

Desde 2022 se desempeñaba como profesional universitario de carrera administrativa en esa dependencia, participando en la estructuración, seguimiento y control de contratos públicos.

Hacienda con experiencia financiera

Por su parte, la Secretaría del Departamento Administrativo de Hacienda Pública estará liderada por Luis Alejandro Moreno Huerfano, administrador de empresas, especialista en Alta Gerencia de Mercadotecnia y magíster en Ciencias Económicas.

Su trayectoria incluye cargos como tesorero general en diferentes entidades departamentales, asesor de Control Interno en Indeportes Boyacá y la Lotería de Boyacá, además de experiencia en docencia universitaria y gestión financiera.

Con este equipo, la Administración Municipal busca fortalecer la capacidad institucional y avanzar en la ejecución de proyectos estratégicos para Tunja, respaldándose en perfiles con experiencia en planeación, infraestructura, seguridad, educación, contratación y manejo de los recursos públicos.