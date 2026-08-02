Cinco municipios del Huila están bajo seguimiento especial por actividad del volcán Puracé

Neiva

Tras el cambio de la alerta del volcán Puracé de amarilla a naranja, la Gobernación del Huila reforzó el monitoreo sobre la actividad del sistema volcánico. La medida se tomó luego de que el Servicio Geológico Colombiano detectara, desde el 20 de julio, un aumento sostenido en la actividad del volcán Puracé - Cadena Volcánica Los Coconucos.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el incremento se refleja en una mayor actividad sísmica asociada a emisiones de ceniza, columnas de gases y ceniza de hasta 3.400 metros sobre el cráter, aumento en las emisiones de dióxido de azufre (SO₂), mayores concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) y deformaciones del terreno entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. Según la entidad, son los valores instrumentales más altos registrados para este volcán.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, John Jairo Yepes, indicó que, por su cercanía con el área de influencia del volcán, se mantiene un seguimiento especial en los municipios de La Plata, La Argentina, Saladoblanco, Isnos y San Agustín. Agregó que, dependiendo de la dirección e intensidad de los vientos, podría registrarse caída de ceniza en estas zonas.

Aunque el volcán pasó a alerta naranja, John Jairo Yepes aclaró que “hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta para el departamento del Huila”. No obstante, indicó que las autoridades mantendrán el monitoreo permanente en coordinación con el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, e invitó a la comunidad a informarse únicamente por los canales oficiales.