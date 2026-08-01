🔴EN VIVO Independiente Medellín Vs. Cali, siga la transmisión del partidazo por la Liga

EN VIVO Independiente Medellín recibe al Cali en la segunda fecha de la Liga Colombiana

El Poderoso de la montaña buscará hacerse fuerte en el Atanasio Girardot; mientras que el conjunto vallecaucano busca seguir con su racha ganadora.

Independiente Medellín y Deportivo Cali se enfrentarán este fin de semana en el estadio Atanasio girardot de la capital antioqueña, por la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-ll este 1 de agosto. El conjunto de Amaranto Perea buscará dejar atras su reciente eliminación internacional y conseguir su segundo triunfo en el campeonato nacional, frente a un Cali que buscará su segunda victoria al hilo.

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¿Cómo vienen los locales?

El equipo de Amaranto Perea afronta este compromiso con la necesidad de pasar la página tras su eliminación en los playoffs de La Copa CONMEBOL Sudamericana frente al conjunto brasileño Vasco Da Gama. Los antioqueños esperan reencontrarse con la victoria y aprovechar su condición de local para sumar otros tres puntos en el presente campeonato. El Poderoso llega de ganarle al Deportivo Pasto 3-2 el pasado 25 de julio.

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Así llega el Cali

El conjunto azucarero llega a Medellín con el objetivo de mantener el buen inicio en el certamen y sumar un resultado positivo en uno de los estadios mas exigentes del país. El Deportivo Cali viene de ganarle a Jaguares de Córdoba 2-0 en la primera fecha de la liga.

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