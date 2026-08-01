🔴EN VIVO Independiente Medellín Vs. Cali, siga la transmisión del partidazo por la Liga
El Poderoso de la montaña buscará hacerse fuerte en el Atanasio Girardot; mientras que el conjunto vallecaucano busca seguir con su racha ganadora.
Independiente Medellín y Deportivo Cali se enfrentarán este fin de semana en el estadio Atanasio girardot de la capital antioqueña, por la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-ll este 1 de agosto. El conjunto de Amaranto Perea buscará dejar atras su reciente eliminación internacional y conseguir su segundo triunfo en el campeonato nacional, frente a un Cali que buscará su segunda victoria al hilo.
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¿Cómo vienen los locales?
El equipo de Amaranto Perea afronta este compromiso con la necesidad de pasar la página tras su eliminación en los playoffs de La Copa CONMEBOL Sudamericana frente al conjunto brasileño Vasco Da Gama. Los antioqueños esperan reencontrarse con la victoria y aprovechar su condición de local para sumar otros tres puntos en el presente campeonato. El Poderoso llega de ganarle al Deportivo Pasto 3-2 el pasado 25 de julio.
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Así llega el Cali
El conjunto azucarero llega a Medellín con el objetivo de mantener el buen inicio en el certamen y sumar un resultado positivo en uno de los estadios mas exigentes del país. El Deportivo Cali viene de ganarle a Jaguares de Córdoba 2-0 en la primera fecha de la liga.
Siga acá la transmisión del partido
Siga acá el MINUTO a MINUTO del juego
Partido interrumpido
José Moya es sacado en camilla tras una lesión en su rodilla
Inicia la segunda mitad
Mueve el balón el Deportivo Cali
Cambio en Medellín
Ingresa para el segundo tiempo Jeison Medina por Keiner Klinger
Se preparan para el segundo tiempo
Los Jugadores saltan al campo de juego
Final del primer tiempo
El arbitro pita tras 2´ minutos de adición
Las defensas, protagonistas del primer tiempo
Ambas defensas de ambos equipos fueron lo más destacado de esta primera mitad
El Medellín empieza a aparecer más
Los jugadores Cataño y Martegani empiezan a aparecer en el juego buscando opciones desde el mediocampo
TIro libre para el Cali
Centro riesgoso para la visita que despeja la defensa del Medellín
50/50 del balón
La posesión de balon sigue muy equilibrada entre los dos equipos
Medellín no encuentra un espacio
La defensa del cali se repliega y genera muchas salidas de balón hacia el mediocampo
El medellín se desordena
Error en salida del Medellín y deja el balón para que el Cali genere una jugada de mucho riesgo
Cali tuvo la más clara
La visita ha generado la jugada más clara del partido que es bloqueada por un defensor del Poderoso
Presión alta de la visita
La visita obliga al Medellín a defender con los 11 en su propia mitad
Pocas acciones de gol
Los equipos buscan el mínimo error para conseguir el primer tanto
Contragolpe peligroso del Cali
El conjunto vallecaucano genera una jugada en conjunto que termina en un balón recuperado
Ambos equipos buscan su gol
El mediocampo del Medellín sufre problemas y deriva en acciones de peligro para el Cali
Tiro de esquina para el medellín
Centro cerrado que despeja la defensa caleña
Juego pausado
Juego bastante interrumpido debido a distintas faltas de ambos equipos
Balón dividido
La posesión del balón se la turnan constantemente ambos equipos
Medellín quiere hacer el primer tanto
El Poderoso quiere abrir el marcador
Tiro de esquina del Cali
Corner a favor de los azucareros que termina en despeje por la defensa del Medellín
Cali busca el primero desde el inicio
El conjunto de Rafael Dudamel inicia con llegadas peligrosas
Inicia el partido
Mueve el balón el conjunto local
Los jugadores saltan al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Así sale el Deportivo Cali
Alineaciones de los locales
Bienvenidos al minuto a minuto entre Independiente Medellin vs Deportivo Cali