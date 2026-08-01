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02 ago 2026 Actualizado 00:20

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EN VIVO Independiente Medellín recibe al Cali en la segunda fecha de la Liga Colombiana

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🔴EN VIVO Independiente Medellín Vs. Cali, siga la transmisión del partidazo por la Liga

El Poderoso de la montaña buscará hacerse fuerte en el Atanasio Girardot; mientras que el conjunto vallecaucano busca seguir con su racha ganadora.

Independiente Medellín y Deportivo Cali se enfrentarán este fin de semana en el estadio Atanasio girardot de la capital antioqueña, por la segunda fecha de la Liga Colombiana 2026-ll este 1 de agosto. El conjunto de Amaranto Perea buscará dejar atras su reciente eliminación internacional y conseguir su segundo triunfo en el campeonato nacional, frente a un Cali que buscará su segunda victoria al hilo.

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¿Cómo vienen los locales?

El equipo de Amaranto Perea afronta este compromiso con la necesidad de pasar la página tras su eliminación en los playoffs de La Copa CONMEBOL Sudamericana frente al conjunto brasileño Vasco Da Gama. Los antioqueños esperan reencontrarse con la victoria y aprovechar su condición de local para sumar otros tres puntos en el presente campeonato. El Poderoso llega de ganarle al Deportivo Pasto 3-2 el pasado 25 de julio.

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Así llega el Cali

El conjunto azucarero llega a Medellín con el objetivo de mantener el buen inicio en el certamen y sumar un resultado positivo en uno de los estadios mas exigentes del país. El Deportivo Cali viene de ganarle a Jaguares de Córdoba 2-0 en la primera fecha de la liga.

Siga acá la transmisión del partido

Siga acá el MINUTO a MINUTO del juego

Hay nuevos mensajes
46´

Partido interrumpido

José Moya es sacado en camilla tras una lesión en su rodilla

45´

Inicia la segunda mitad

Mueve el balón el Deportivo Cali

Cambio en Medellín

Ingresa para el segundo tiempo Jeison Medina por Keiner Klinger

Se preparan para el segundo tiempo

Los Jugadores saltan al campo de juego 

45´

Final del primer tiempo

El arbitro pita tras 2´ minutos de adición

45´

Las defensas, protagonistas del primer tiempo

Ambas defensas de ambos equipos fueron lo más destacado de esta primera mitad

42'

El Medellín empieza a aparecer más

Los jugadores Cataño y Martegani empiezan a aparecer en el juego buscando opciones desde el mediocampo

39´

TIro libre para el Cali

Centro riesgoso para la visita que despeja la defensa del Medellín

36´

50/50 del balón

La posesión de balon sigue muy equilibrada entre los dos equipos

33´

Medellín no encuentra un espacio

La defensa del cali se repliega y genera muchas salidas de balón hacia el mediocampo

30´

El medellín se desordena

Error en salida del Medellín y deja el balón para que el Cali genere una jugada de mucho riesgo

28´

Cali tuvo la más clara

La visita ha generado la jugada más clara del partido que es bloqueada por un defensor del Poderoso

26´

Presión alta de la visita

La visita obliga al Medellín a defender con los 11 en su propia mitad

24´

Pocas acciones de gol

Los equipos buscan el mínimo error para conseguir el primer tanto

21´

Contragolpe peligroso del Cali

El conjunto vallecaucano genera una jugada en conjunto que termina en un balón recuperado

18´

Ambos equipos buscan su gol

El mediocampo del Medellín sufre problemas y deriva en acciones de peligro para el Cali

16´

Tiro de esquina para el medellín

Centro cerrado que despeja la defensa caleña 

14´

Juego pausado

Juego bastante interrumpido debido a distintas faltas de ambos equipos

12´

Balón dividido

La posesión del balón se la turnan constantemente ambos equipos

10´

Medellín quiere hacer el primer tanto

El Poderoso quiere abrir el marcador 

Tiro de esquina del Cali

Corner a favor de los azucareros que termina en despeje por la defensa del Medellín

Cali busca el primero desde el inicio

El conjunto de Rafael Dudamel inicia con llegadas peligrosas

Inicia el partido

Mueve el balón el conjunto local

Los jugadores saltan al terreno de juego

Inician los actos protocolarios

Así sale el Deportivo Cali

Alineaciones de los locales

Bienvenidos al minuto a minuto entre Independiente Medellin vs  Deportivo Cali

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