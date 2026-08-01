Águilas Doradas venció como visitante al Deportivo Pasto: Reviva la transmisión y el resumen

Águilas Doradas se impone en la visita ante el Deportivo Pasto: Reviva la transmisión y el resumen

El equipo antioqueño remontó el marcador y es líder del campeonato con puntaje ideal.

En el tercer partido de la jornada 2 de la Liga Colombiana, Águilas Doradas selló su segunda victoria en el inicio de este primer semestre del campeonato, dándole la vuelta al marcador para imponerse 1-2 sobre el Deportivo Pasto, en juego disputado en el Estadio Departamental Libertad este sábado.

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En el inicio del encuentro, el conjunto volcánico abrió el marcador de manera temprana con un tanto de Jorge Obregón al minuto 10. Los locales intentaron mantener el resultado durante la primera mitad resolviendo diferentes aproximaciones de parte de los antioqueños.

Sin embargo, el empate llegó en el minuto 45+ 1, con un tanto del defensor lateral Javier Mena. La primera mitad del encuentro finaliza 1-1 con un mal sabor de Los Volcánicos.

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En los primeros minutos del segundo tiempo del partido, Anthony Vásquez anotó el tanto de la ventaja en el minuto 52. Tras una expulsión del argentino Matías Pisano, el Pasto no logró conseguir el empate en un encuentro que le da el liderato en solitario al conjunto antioqueño.

¿Qué sigue para los equipos?

Para Los Dorados, recibirán en el Estadio Cincuentenario de Medellín a Llaneros, con el fin de seguir sumando puntos y empezar el semestre con pie derecho. Por otro lado, el Deportivo Pasto visitará la capital para enfrentarse a Millonarios a las 20:20 hora Colombia.

Repase el MINUTO A MINUTO entre PASTO y ÁGUILAS por la fecha 2 aquí: