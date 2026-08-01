Águilas Doradas venció como visitante al Deportivo Pasto: Reviva la transmisión y el resumen
El equipo antioqueño remontó el marcador y es líder del campeonato con puntaje ideal.
En el tercer partido de la jornada 2 de la Liga Colombiana, Águilas Doradas selló su segunda victoria en el inicio de este primer semestre del campeonato, dándole la vuelta al marcador para imponerse 1-2 sobre el Deportivo Pasto, en juego disputado en el Estadio Departamental Libertad este sábado.
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En el inicio del encuentro, el conjunto volcánico abrió el marcador de manera temprana con un tanto de Jorge Obregón al minuto 10. Los locales intentaron mantener el resultado durante la primera mitad resolviendo diferentes aproximaciones de parte de los antioqueños.
Sin embargo, el empate llegó en el minuto 45+ 1, con un tanto del defensor lateral Javier Mena. La primera mitad del encuentro finaliza 1-1 con un mal sabor de Los Volcánicos.
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En los primeros minutos del segundo tiempo del partido, Anthony Vásquez anotó el tanto de la ventaja en el minuto 52. Tras una expulsión del argentino Matías Pisano, el Pasto no logró conseguir el empate en un encuentro que le da el liderato en solitario al conjunto antioqueño.
¿Qué sigue para los equipos?
Para Los Dorados, recibirán en el Estadio Cincuentenario de Medellín a Llaneros, con el fin de seguir sumando puntos y empezar el semestre con pie derecho. Por otro lado, el Deportivo Pasto visitará la capital para enfrentarse a Millonarios a las 20:20 hora Colombia.
Repase el MINUTO A MINUTO entre PASTO y ÁGUILAS por la fecha 2 aquí:
Final del partido, Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 2.
Final segunda parte, Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 2.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jorge Obregón (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Mateo Garavito.
Falta de Andrés Mosquera (Águilas Doradas).
Jorge Obregón (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Ricardo Márquez estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Mayer Gil (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Patrick Preciado.
Remate rechazado de Mateo Garavito (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mayer Gil.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Patrick Preciado sustituyendo a Yéiler Góez.
Andrés Mosquera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Jhon Meléndez.
Falta de Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Joyce Ossa (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Matías Ramírez.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Ricardo Márquez estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Dylan Lozano sustituyendo a Junior Noguera.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Andrés Ibargüen sustituyendo a Diego Chávez.
Remate rechazado de Ricardo Márquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jhon Meléndez con un centro al área.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Mayer Gil (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorge Obregón.
Falta de Ricardo Márquez (Águilas Doradas).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Andrés Mosquera estaba en posición de fuera de juego.
Junior Noguera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Diego Chávez (Deportivo Pasto).
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Harrinson Mancilla sustituyendo a Joider Micolta.
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Mayer Gil sustituyendo a Santiago Córdoba.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Ricardo Márquez (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Ricardo Márquez (Águilas Doradas).
Yéiler Góez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Junior Noguera (Águilas Doradas).
Diego Chávez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Matías Pisano (Deportivo Pasto) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Matías Pisano (Deportivo Pasto).
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Ricardo Márquez sustituyendo a Anthony Vásquez.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Matías Ramírez sustituyendo a Eduar Arízalas.
Remate rechazado de Santiago Córdoba (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Diego Chávez.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Jorge Soto.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Iván Rojas.
Remate rechazado de Matías Pisano (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jorge Obregón.
Remate fallado por Joider Micolta (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Diego Chávez.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 2. Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Eduar Arízalas.
Remate fallado por Junior Noguera (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Javier Mena.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Julián Quiñónes.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joyce Ossa (Deportivo Pasto).
Mano de Andrés Mosquera (Águilas Doradas).
Empieza segunda parte Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 1.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Iván Rojas sustituyendo a Juan Roa.
Final primera parte, Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 1. Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Falta de Joider Micolta (Deportivo Pasto).
Junior Noguera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Juan Roa (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Andrés Mosquera.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Ederson Cabezas.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Junior Noguera (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Javier Mena.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Frank Lozano.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Roa.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Santiago Córdoba (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Joider Micolta.
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Remate fallado por Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Anthony Vásquez intentó un pase en profundidad pero Frank Lozano estaba en posición de fuera de juego.
Matías Pisano (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Matías Pisano (Deportivo Pasto).
Juan Roa (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Roa (Águilas Doradas).
Matías Pisano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Mano de Jhon Meléndez (Águilas Doradas).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Ederson Cabezas.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Junior Noguera.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Ederson Cabezas.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Juan Roa (Águilas Doradas) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Junior Noguera.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Andrés Ricaurte (Águilas Doradas).
Joider Micolta (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate rechazado de Frank Lozano (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de John Ontaneda.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Julián Quiñónes.
Remate rechazado de Frank Lozano (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Andrés Ricaurte.
¡Gooooool! Deportivo Pasto 1, Águilas Doradas 0. Jorge Obregón (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santiago Córdoba.
Mano de John Ontaneda (Águilas Doradas).
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.
Remate parado por bajo a la izquierda. Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento