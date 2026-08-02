Diputado Yesid Sandoval salió ileso de un atentado en la vía entre Yumbo y Dapa, Valle del Cauca

Un nuevo atentado se registró hace pocos minutos en contra del diputado Yesid Sandoval, en la antigua vía entre Yumbo y Dapa, en el departamento del Valle del Cauca.

El hecho fue denunciado por la congresista Ana Erazo, quien confirmó que el diputado salió ileso del hecho.

Sin embargo, la representante hizo un llamado a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, así como a la Policía Nacional, para que esclarezcan los hechos y determinen quienes estuvieron detrás del atentado contra el diputado del Pacto Histórico.

Así mismo, urgió a la Unidad Nacional de Protección para que brinden garantías y otorguen medidas de seguridad a los cabildantes del Pacto Histórico, en medio de la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Gobernador Julián Gutiérrez fue asesinado

La congresista también fue la que denunció el ataque sicarial que se registró ayer en el casco urbano del municipio La Florida contra las autoridades indígenas del Valle del Cauca, en donde asesinaron al gobernador indígena, Julián Mauricio Gutiérrez.

En el hecho también fallecidos dos hombres que pertenecían a la Unidad Nacional de Protección, y un líder indígena.