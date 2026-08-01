Jorge Hurtado le dio la victoria al Tolima con un gol agónico en Valledupar: Resumen del partido
El equipo de Ibagué suma puntaje ideal tras derrotar 1-2 a Alianza FC.
Deportes Tolima, con suspenso, derrotó 1-2 a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la segunda fecha de la Liga colombiana.
El equipo de Sebastián Oliveros le dio vuelta al marcador, luego de irse en desventaja desde los 9 minutos, tras un golazo de Felipe Pardo, que concluyó con un remate de primera al interior del área una gran acción colectiva.
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A los 37 minutos, Luis Sandoval igualó las acciones con un lanzamiento desde el punto penalti. Tras ser advertido por el VAR, el árbitro Javier Villa sancionó una mano en el área de Pedro Franco, quien con su codo cortó un centro peligroso.
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Cuando el empate parecía reinar en el marcador, en la última acción del partido, Jorge Hurtado recibió un pase sobre el costado derecho del campo, ingresó al área y, ante la presión de un rival, remató cruzado con fortaleza de pierna derecha, dejando sin chances al portero Johan Wallens a los 90+4 minutos.
Tolima estará recibiendo el próximo martes a Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro; Alianza, con un solo punto, visitará a Chicó en Tunja el jueves.
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Final del partido, Alianza 1, Deportes Tolima 2.
Final segunda parte, Alianza 1, Deportes Tolima 2.
Remate fallado por Ever Meza (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
¡Gooooool! Alianza 1, Deportes Tolima 2. Jorge Hurtado (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Adrián Parra.
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Fabián Cantillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Yilson Rosales.
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla.
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Joseb Mosquera (Alianza).
Jader Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Ever Valencia sustituyendo a Luis Sandoval.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Jhildrey Lasso (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jorge Hurtado (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Misael Martínez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Joseb Mosquera (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Cambio en Alianza, entra al campo Joseb Mosquera sustituyendo a Jhair Castillo.
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Yeiner Londoño (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jader Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Remate fallado por Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Adrián Parra.
Falta de Luis Sandoval (Deportes Tolima).
Yeiner Londoño (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Pedro Franco.
Remate fallado por Jorge Hurtado (Deportes Tolima) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Sandoval.
Falta de Jorge Hurtado (Deportes Tolima).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Cristian Arrieta sustituyendo a Junior Hernández.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jader Valencia sustituyendo a Luis Sánchez.
Cambio en Alianza, entra al campo Misael Martínez sustituyendo a Cristian Vergara.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportes Tolima).
Falta de Luis Sandoval (Deportes Tolima).
Ever Meza (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Homer Martínez.
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Sánchez.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Adrián Parra sustituyendo a Edwar López.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jorge Hurtado sustituyendo a Kelvin Flórez.
Anderson Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Edwar López.
Cambio en Alianza, entra al campo Deinner Quiñónes sustituyendo a Jesús Muñoz.
Cambio en Alianza, entra al campo Yeiner Londoño sustituyendo a Felipe Pardo.
Cambio en Alianza, entra al campo Ever Meza sustituyendo a Carlos Esparragoza.
Falta de Jherson Mosquera (Deportes Tolima).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jan Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Fuera de juego, Alianza. Pedro Franco intentó un pase en profundidad pero Felipe Pardo estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Jan Angulo (Deportes Tolima).
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Alianza. Jhair Castillo intentó un pase en profundidad pero Jhildrey Lasso estaba en posición de fuera de juego.
Jan Angulo (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jan Angulo (Deportes Tolima).
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Homer Martínez intentó un pase en profundidad pero Edwar López estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Carlos Esparragoza (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabián Cantillo.
Remate fallado por Felipe Pardo (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Empieza segunda parte Alianza 1, Deportes Tolima 1.
Final primera parte, Alianza 1, Deportes Tolima 1.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área.
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabián Cantillo (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cristian Vergara.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sandoval.
Remate fallado por Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jherson Mosquera con un pase de cabeza.
Remate rechazado de Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edwar López.
Fabián Cantillo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhildrey Lasso tras un contraataque.
Remate rechazado de Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Guzmán.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jan Angulo.
¡Gooooool! Alianza 1, Deportes Tolima 1. Luis Sandoval (Deportes Tolima) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Johan Wallens (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Decisión del VAR: Penalti Deportes Tolima.
Penalti cometido por Pedro Franco (Alianza) con una mano dentro del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Felipe Pardo (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate fallado por Carlos Esparragoza (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabián Cantillo.
Remate fallado por Carlos Esparragoza (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabián Cantillo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Sebastián Guzmán intentó un pase en profundidad pero Kelvin Flórez estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Edwar López (Deportes Tolima).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Mano de Cristian Vergara (Alianza).
¡Gooooool! Alianza 1, Deportes Tolima 0. Felipe Pardo (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Jhildrey Lasso con un centro al área.
Remate fallado por Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Felipe Pardo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jan Angulo.
Fuera de juego, Alianza. Jesús Muñoz intentó un pase en profundidad pero Carlos Esparragoza estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Cristian Vergara (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento