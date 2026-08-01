Jorge Hurtado le dio la victoria al Tolima con un gol agónico en Valledupar: Resumen del partido

Deportes Tolima, con suspenso, derrotó 1-2 a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en juego por la segunda fecha de la Liga colombiana.

El equipo de Sebastián Oliveros le dio vuelta al marcador, luego de irse en desventaja desde los 9 minutos, tras un golazo de Felipe Pardo, que concluyó con un remate de primera al interior del área una gran acción colectiva.

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A los 37 minutos, Luis Sandoval igualó las acciones con un lanzamiento desde el punto penalti. Tras ser advertido por el VAR, el árbitro Javier Villa sancionó una mano en el área de Pedro Franco, quien con su codo cortó un centro peligroso.

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Cuando el empate parecía reinar en el marcador, en la última acción del partido, Jorge Hurtado recibió un pase sobre el costado derecho del campo, ingresó al área y, ante la presión de un rival, remató cruzado con fortaleza de pierna derecha, dejando sin chances al portero Johan Wallens a los 90+4 minutos.

Tolima estará recibiendo el próximo martes a Medellín en el estadio Manuel Murillo Toro; Alianza, con un solo punto, visitará a Chicó en Tunja el jueves.

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