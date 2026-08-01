Ferrari también sale de Panamá, ¿pasó lo mismo que en Colombia?

Un préstamo, cambios accionarios sin permiso y movimientos a escondidas habrían causado la cancelación de los contratos de Ferrari en suelo panameño. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Lo que pasa aquí, también pasa allá. La crisis por falta de liquidez para la compañía que representaba oficialmente a Ferrari en Colombia también se registró en Panamá. Las tensiones que iniciaron en 2024 escalaron hasta llegar a la cancelación del enlace de la franquicia en Colombia y Panamá con la empresa italiana.

Las tensiones que en Colombia estallaron tras múltiples denuncias de clientes asegurando que luego de hacer pagos totales o cuantiosos por los vehículos (que nunca llegaron) también ocurrieron en Panamá, donde la fachada del edificio Oceania Business Center ya no está adornada con el logo de Ferrari.

Le interesa: Compró un Ferrari, dio millonario anticipo y ahora no sabe qué pasará con su carro: Habla afectado

Al igual que en Colombia, Ferrari North America decidió poner fin a la representación oficial de la marca en ambas naciones, específicamente con Automóviles Italianos de Panamá S.A. y con Autos Italianos de Colombia S.A.

Imagen de referencia | Concesionario en Bogotá investigado por presunta estafa: Foto suministrada / Auto Ferrari: Getty Images. Ampliar Imagen de referencia | Concesionario en Bogotá investigado por presunta estafa: Foto suministrada / Auto Ferrari: Getty Images. Cerrar

A escondidas

El centro de la crisis ocurrió a finales de 2024 cuando se reportaron problemas financieros. La sociedad Italian Motors Holdings S.A. (representación comercial de Ferrari con la que se operaba en ambos países) obtuvo financiamiento de Autos de Alta Gama Holdings Inc para atender la falta de dinero.

La garantía de respaldo de la operación fue el 99% de las acciones de las operadoras en ambos países: Autos Italianos de Colombia S.A. y Automóviles Italianos de Panamá S.A.

La deuda debía cancelarse a más tardar en mayo de 2026 y, como el pago no ocurrió, Autos de Alta Gama Holdings Inc activó la garantía y se hizo propietario de la mayoría de las acciones de las operadoras en Colombia y Panamá.

En contexto: La ambición por el negocio de Ferrari: esta sería la razón por la que Colombia se quedó sin la marca

Este movimiento habría ocurrido sin consentimiento previo de Ferrari y, dado que el movimiento fue a sus espaldas, la compañía determinó romper los vínculos comerciales. El rompimiento fue notificado por Ferrari North America, que terminó de manera inmediata los acuerdos de importación, distribución, garantías y servicio posventa en ambos países.

¿Y la plata qué?

Cuando Autos de Alta Gama Holdings Inc tomó control de la concesionaria se realizó una auditoría en la que se revelaron una serie de inconsistencias financieras, las principales están relacionadas a millonarios pagos de clientes que nunca fueron reportados o registrados ante la sede central de Ferrari.

A este componente de millones de dólares ‘refundidos’ se suma la llegada de Adolfo ‘Fito’ Salume Artiñano, un empresario y político salvadoreño, quien habría logrado un acuerdo para hacerse cargo de todas las obligaciones financieras de las representaciones en Colombia y Panamá.

Adolfo ‘Fito’ Salume Artiñano, empresario y político salvadoreño, quien hace parte de la Lista Engel. (Foto: Cortesía X diario1_sv) Ampliar Adolfo ‘Fito’ Salume Artiñano, empresario y político salvadoreño, quien hace parte de la Lista Engel. (Foto: Cortesía X diario1_sv) Cerrar

¿Cuál es el problema de esto?, ‘Fito’ Salume hace parte de la Lista Engel, un informe oficial del gobierno estadounidense en el que se incluyen personas acusadas de corrupción y de perjudicar la democracia.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Salume Artiñano “se vio involucrado en actos de corrupción significativos y socavó los procesos e instituciones democráticas al sobornar a un magistrado del Tribunal Supremo para evitar pagar una multa”.

Lea también: Tras quejas, SIC pidió información a concesionario de Ferrari sobre entregas y contrato con EE. UU.

La llegada del empresario salvadoreño también habría impulsado la decisión de Ferrari de romper enlace en ambos países.

¿Qué pasará con los clientes?

Ferrari ha comunicado que ya está adelantando el proceso para designar un nuevo representante autorizado de la marca en Colombia, sin embargo, aún no hay claridad sobre qué ocurrirá con su representación en Panamá.

De momento, la compañía solo ha expresado su interés por restablecer su presencia oficial en el país y garantizar la comercialización y el respaldo de sus vehículos a través de un distribuidor que cuente con el aval directo de la casa matriz.