Irán amenaza con endurecer cierre en Ormuz si Washington mantiene su bloqueo naval

Trump da a Irán 48 horas para llegar a acuerdo sobre Ormuz o EEUU desatará el "infierno". Foto: Getty Images.

Irán advirtió que endurecerá el cierre del estrecho de Ormuz e incluso podría bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en el sur del país.

“La continuación del bloqueo naval y de la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento”, advirtió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Zolgadr sostuvo que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”, en alusión al aumento de precios de crudo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo mundial.

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¿Más ataques?

Asimismo, un alto responsable de seguridad iraní, también citado por Tasnim, calificó de “locura” las informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes.

“Hemos preparado un amplio plan de respuesta que incluye infraestructuras vitales del régimen sionista (Israel) y las infraestructuras energéticas de Estados Unidos en la región, y estamos preparados para ejecutarlo”, afirmó.

El funcionario añadió que las Fuerzas Armadas iraníes “han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad” de llevar a cabo esas operaciones.

Estabilizar el precio del petróleo

La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúa el 2 de agosto si aprueba por sexto mes consecutivo un aumento de su oferta de petróleo, a partir de septiembre, pese a que sus suministros siguen mermados por la guerra en Oriente Medio.

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena.

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Se trata de siete de los 21 ‘petroestados’ de la alianza entre la OPEP y varios países, que llevan más de un año revirtiendo de forma gradual, mediante moderados incrementos, los recortes voluntarios del bombeo que aplicaron en 2023 para apuntalar los precios del crudo.

El conflicto entre EE.UU. e Irán arrastra a Europa y dispara el petróleo. Foto: Getty Images Ampliar El conflicto entre EE.UU. e Irán arrastra a Europa y dispara el petróleo. Foto: Getty Images Cerrar

Sobre la mesa de negociación está el último tramo de ese plan: un aumento de 188.000 barriles diarios (bd) con el que se completaría el desmantelamiento de una reducción conjunta de 1,65 millones de barriles diarios (mbd).

Según los observadores del mercado, se prevé que, tras avalar mañana esa subida, la alianza mantenga congelado el nivel oficial de sus suministros durante el último trimestre del año.

Escalada bilateral

Las declaraciones y negociaciones se producen en medio de una nueva escalada entre Teherán y Washington tras la ruptura del memorando de entendimiento alcanzado entre ambas partes en junio.

Irán declaró un nuevo cierre del estrecho de Ormuz el 12 de julio en rechazo a la apertura por parte de Omán de una ruta alternativa de tránsito al sur del estrecho, a lo que Estados Unidos respondió restableciendo el cerco naval sobre puertos y buques iraníes, enmedio de ataques cruzados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que esta semana suspendió temporalmente los ataques contra Irán para dar margen a las negociaciones, afirmó que está perdiendo la “fe” en los negociadores iraníes porque “mienten”.