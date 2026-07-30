Argentina: siete personas mueren en accidente de helicóptero de lucha contra incendios forestales

Incendios en la Patagonia de Argentina. (Foto: Federico Soto/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Siete personas murieron en la región oeste de Argentina al estrellarse un helicóptero que participaba de una capacitación previo a colaborar en el combate de incendios forestales.

La aeronave, un Bell 412, se accidentó en la provincia de San Juan, mientras participaba de una capacitación para brigadistas y antes de trasladarse a la zona de Chilecito, en la vecina provincia de La Rioja, donde desde la semana del 28 de julio se combaten incendios forestales.

El contacto con el helicóptero se había perdido por la mañana, poco antes de las 10:30AM hora local, en inmediaciones del parque de Ischigualasto, a unos 1.200 km de Buenos Aires, según la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

Incendios en la Patagonia de Argentina. (Foto: Cristian Kovadloff/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar Incendios en la Patagonia de Argentina. (Foto: Cristian Kovadloff/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

Posteriormente, otra aeronave localizó el lugar del impacto y avisó a las autoridades, señaló la AFE, que investiga las causas del siniestro.

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El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó por la tarde el accidente, en el que “perdieron la vida siete personas” entre ellas personal de bomberos, de la policía y de protección civil, dijo en X.

Equipos de rescate fueron enviados al lugar, calificado por las autoridades como de difícil acceso.

“La nave se ha hecho añicos”, dijo al canal TN el periodista sanjuanino Marcelo Dávila, que había hablado con uno de los tripulantes una hora antes del accidente.

La AFE detalló que entre las víctimas hay dos integrantes de esa agencia, el piloto del helicóptero, el jefe de Bomberos provincial y su segundo, el director de Protección Civil distrital y el subjefe de la Policía de San Juan.

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“Mi abrazo y toda mi solidaridad están con ustedes. Acompaño a cada una de las familias y a sus compañeros de servicio en este momento de profundo dolor”, escribió la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, en X.

Incendios en Argentina. Foto: Getty Ampliar Incendios en Argentina. Foto: Getty Cerrar

Montañas, las zonas más afectadas

El director de Protección Civil, Carlos Heredia, había explicado en la mañana del 29 de julio, antes de abordar la aeronave, en qué consistía la capacitación: “Es una preparación de utilización de medios aéreos con nuestros bomberos”, dijo a Radio U de San Juan.

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Tres aviones hidrantes respaldan la lucha contra estos incendios, según la AFE.

El secretario provincial de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, indicó en LN+ que había presentado una denuncia por “presunta intencionalidad” en el origen de los fuegos.

En el verano austral de 2026, más de 60.000 hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en la Patagonia argentina, 2.000 km al sur de La Rioja, según un informe de Greenpeace.

Tras el siniestro del helicóptero, el gobierno de San Juan dispuso tres días de duelo, bandera a media asta y la suspensión de los actos festivos oficiales.