Evacuan en Francia 7 pueblos más cerca de Burdeos mientras avanza el gran incendio de Gironda

Las autoridades francesas ordenaron este la evacuación preventiva de siete municipios próximos a Burdeos, mientras el gran incendio forestal que afecta desde el miércoles al departamento de Gironda continúa avanzando hacia esta ciudad del suroeste francés.

La medida afecta a los municipios de Le Haillan, Eysines y Mérignac (el suburbio más grande de la ciudad de Burdeos, donde se ubica el aeropuerto), Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle y Saint-Aubin-de-Médoc, anunció la prefecta (delegada del Gobierno) de Gironda, Sophie Brocas, en dos comunicados sucesivos.

Saint-Médard-en-Jalles alberga, además, la planta industrial clasificada como de alto riesgo Seveso, operada conjuntamente por ArianeGroup y Roxel, que producen, entre otros componentes, oxidante para el cohete europeo Ariane y propelentes para misiles y cohetes.

El Gobierno anunció el despliegue de dispositivos de protección en torno a este tipo de instalaciones industriales, mientras que el organismo francés de información vial Bison Futé instó durante la madrugada a los automovilistas a evitar desplazarse hacia o a través del departamento de Gironda, con vistas a una jornada con máximo nivel de tráfico por las salidas vacacionales.

Bison Futé recomendó aplazar los desplazamientos y pidió mantener las carreteras despejadas para facilitar el acceso de los servicios de emergencia a las zonas afectadas. Como ruta alternativa para los desplazamientos entre Francia y España, el organismo aconsejó utilizar las autopistas A20 y A64.

El incendio, declarado al norte de la turística bahía de Arcachon, ha arrasado al menos 19.000 hectáreas y destruido un centenar de edificios en tres días, según el último balance facilitado anoche por la prefectura de Gironda.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció el viernes por la noche el envío de 500 militares adicionales a Gironda y al vecino departamento de Las Landas, elevando a más de 1.000 el número de efectivos desplegados para apoyar las labores de extinción y evacuación.

Nivel de incendios sin precedentes

Tras una reunión de la célula gubernamental de crisis, Lecornu afirmó que los incendios han alcanzado un nivel «sin precedentes» y señaló que más de 141.000 personas han sido evacuadas en Gironda y Las Landas, al tiempo que añadió que se ordenarán nuevas evacuaciones allí donde sea necesario.

Según el primer ministro, el incendio de Gironda presenta un fenómeno de «fuego convectivo», capaz de generar sus propios vientos, acelerar su propagación y cambiar bruscamente de dirección, un comportamiento que los especialistas franceses en seguridad civil no habían afrontado hasta ahora.

En Las Landas, el segundo gran incendio activo en el suroeste del país, las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas y continúan las evacuaciones preventivas de localidades amenazadas por el avance del fuego, como Sanguinet, tras Biscarrosse y Parentis.

Lecornu anunció, además, el envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2 para proteger a los equipos de emergencia y a la población expuesta al humo, así como la movilización del Servicio de Salud de las Fuerzas Armadas y de ocho unidades móviles adicionales de la policía y la gendarmería para apoyar las evacuaciones y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

Plan blanco en los hospitales

El Gobierno activó también el denominado «plan blanco» en los hospitales para reforzar su capacidad de respuesta ante la emergencia y autorizó a la prefectura a requisar maquinaria de obras públicas y medios de transporte colectivo para facilitar las operaciones de evacuación y el despliegue de refuerzos.

Francia, con una treintena de fuegos activos, lleva más de 50.000 hectáreas quemadas por incendios forestales en lo que va de año, casi el triple que en el mismo periodo de 2025, declaró el viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

En la región de Var, donde se encuentra un tercer incendio de gran amplitud, nuevos focos cerca de Correns provocaron evacuaciones anoche en Châteauvert y en el oeste de Correns, mientras que Pontevès y Montfort-sur-Argens fueron reabiertas a los residentes.

En los Altos Alpes, el incendio de Freissinières, provocado por un rayo, había arrasado 460 hectáreas al final del viernes.