Temperaturas en el Huila superan entre 2 y 4 °C los promedios históricos, advierte el IDEAM

Neiva

Las altas temperaturas registradas durante los últimos meses en varios municipios del Huila están relacionadas con la influencia del fenómeno de El Niño, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). De acuerdo con la entidad, municipios como Neiva, Garzón y Altamira han presentado incrementos de entre 2 y 4 grados centígrados frente a los promedios históricos.

Jorge Chaparro, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, explicó que los análisis del IDEAM evidencian que, durante junio, las temperaturas máximas estuvieron por encima de los valores registrados entre 1991 y 2020. En Neiva, por ejemplo, la temperatura máxima promedio para junio pasó de cerca de 33 °C a registros superiores a los 35 °C.

El comportamiento también se reflejó en Garzón, donde las temperaturas máximas alcanzaron cerca de 30 °C, cuando el promedio histórico para junio es de 25 °C. Según Chaparro, esta situación responde a la disminución de las lluvias y al aumento de la radiación solar, condiciones propias del fenómeno de El Niño que favorecen un mayor calentamiento del suelo y del aire.

Las autoridades advirtieron que este panorama aumenta el riesgo de incendios de cobertura vegetal, reduce la humedad de los suelos y genera presión sobre las fuentes hídricas, además de posibles afectaciones para el sector agropecuario y la salud. Por ello, recomendaron evitar las quemas a cielo abierto, hacer un uso responsable del agua y mantenerse informado a través de los reportes oficiales del IDEAM y los organismos de gestión del riesgo.