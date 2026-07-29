Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 jul 2026 Actualizado 07:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Posesión de Abelardo de la Espriella en el Arena USC de Cali: Hora confirmada y otros detalles

La ceremonia será el próximo 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en Cali. Adicionalmente, ya se confirman las primeras visitas oficiales al país. Estarán en Colombia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya)

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya)
Añadir Caracol Radio en Google

Este miércoles 29 de julio se confirmó la hora de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de semanas de especulación.

Entonces, la ceremonia empezará el próximo 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en Cali.

Detalles de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella:

Por otro lado, desde el equipo de De la Espriella aseguraron que están ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión, por lo que pidieron evitar replicar información que no provenga de los canales oficiales.

Entretanto, la Cámara de Representantes ya aprobó la proposición para que la posesión sea en Cali, y solo falta que lo hago el Senado.

Visitas oficiales que se confirmaron para la posesión de Abelardo de la Espriella:

Igualmente, ya se confirman las primeras visitas oficiales al país. Estarán en Colombia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

José Manuel Restrepo se reunió con los tres mandatarios, con quienes conversó sobre cooperación, comercio, inversión, seguridad e integración regional.

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir