Posesión de Abelardo de la Espriella en el Arena USC de Cali: Hora confirmada y otros detalles

Bogotá, Junio 25 de 2026.El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó el acto oficial de entrega de credenciales a Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo Abondano, quienes fueron acreditados como presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026–2030. (Colprensa - Catalina Olaya) / Catalina Olaya

Este miércoles 29 de julio se confirmó la hora de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de semanas de especulación.

Entonces, la ceremonia empezará el próximo 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en Cali.

Detalles de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella:

Por otro lado, desde el equipo de De la Espriella aseguraron que están ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión, por lo que pidieron evitar replicar información que no provenga de los canales oficiales.

Entretanto, la Cámara de Representantes ya aprobó la proposición para que la posesión sea en Cali, y solo falta que lo hago el Senado.

Visitas oficiales que se confirmaron para la posesión de Abelardo de la Espriella:

Igualmente, ya se confirman las primeras visitas oficiales al país. Estarán en Colombia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.

José Manuel Restrepo se reunió con los tres mandatarios, con quienes conversó sobre cooperación, comercio, inversión, seguridad e integración regional.

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