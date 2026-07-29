Posesión de Abelardo de la Espriella en el Arena USC de Cali: Hora confirmada y otros detalles
La ceremonia será el próximo 7 de agosto en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en Cali. Adicionalmente, ya se confirman las primeras visitas oficiales al país. Estarán en Colombia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.
Este miércoles 29 de julio se confirmó la hora de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, luego de semanas de especulación.
Entonces, la ceremonia empezará el próximo 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, en Cali.
Detalles de la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella:
Por otro lado, desde el equipo de De la Espriella aseguraron que están ultimando los detalles logísticos de la ceremonia de posesión, por lo que pidieron evitar replicar información que no provenga de los canales oficiales.
Entretanto, la Cámara de Representantes ya aprobó la proposición para que la posesión sea en Cali, y solo falta que lo hago el Senado.
Visitas oficiales que se confirmaron para la posesión de Abelardo de la Espriella:
Igualmente, ya se confirman las primeras visitas oficiales al país. Estarán en Colombia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña.
José Manuel Restrepo se reunió con los tres mandatarios, con quienes conversó sobre cooperación, comercio, inversión, seguridad e integración regional.
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...