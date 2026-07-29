Lotería de Huila HOY 28 de julio: premios y resultado del último sorteo

Logo de la Lotería del Huila e imagen de referencia. Fotos: Facebook Lotería del Huila / Getty Images

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 de la noche, después de la Lotería de la Cruz Roja. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por Facebook Live en la cuenta oficial.

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El premio mayor de la Lotería del Huila para este 28 de julio es de 2.000 millones de pesos.

Resultados Lotería del Huila HOY 28 de julio de 2026

El resultado del premio mayor de la Lotería del Huila e s: 7128 de la serie 080

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para comercializar la Lotería del Huila se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país, contribuyendo a generar empleo en familias que se dedican a esta actividad.

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El billete de la Lotería del Huila puede obtenerlo acudiendo a cualquiera de las sucursales y puede encontrar la que le quede más cercana seleccionando su lugar de residencia y conociendo las direcciones en este link: https://loteriadelhuila.com/distribuidores/

La Lotería del Huila fue creada en 1994 bajo el nombre de Empresa de Lotería y Juego de Apuestas Permanentes del departamento del Huila tras la suspensión y liquidación de la Beneficencia del Huila. La empresa tiene como objetivo “generar recursos que se destinarán exclusivamente a los servicios de salud”.

¿Cómo comprar la Lotería del Huila en línea?

Asimismo, también podrá comprar su tiquete en línea siguiendo los pasos a continuación:

Puede ingresar a la página de la lotería: https://juega.loteriadelhuila.com/play

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, 2.259.120 pesos.