Así puede ingresar a Colombia las compras hechas en el exterior: tome nota

Hacer compras a otros países puede ser una alternativa viable a la hora de querer artículos que no se encuentran en el país u obtener mercancía al por mayor para emprender, de allí que es importante tener clara la normativa en el tema y evitar caer en una ilegalidad o tener que pagar altos impuestos sorpresivamente.

Es importante tener en cuenta que la información a continuación solo aplicará para los paquetes de compras, si la compra viaja con usted esta sería por ‘Modalidad Viajeros’, y esta solo es aplicable a las mercancías que no constituyan cantidades comerciales. Todo viajero procedente del exterior deberá tener presente el Formulario 530 de la DIAN en caso de exceder los cupos permitidos bajo esta modalidad.

Es de destacar que la DIAN impondrá el impuesto entre el 10% al 19% del valor declarado al momento del envío.

¿Cómo ingresar a Colombia una compra hecha en el exterior?

Según expresa en su página web el Ministerio de Justicia, una vez conozca que su paquete ha llegado al país deberá:

Verificar las dimensiones, peso y valor de su mercancía, teniendo en cuenta que la mercancía que puede ingresar puede tener un valor hasta 2.000 dólares, el peso no debe superar los 50 kilogramos y las dimensiones pueden ser de hasta 1.50 metros en cualquiera de sus dimensiones y hasta 3 metros en tráfico postal.

Si el valor del envío es igual o inferior a 200 dólares americanos no se pagará IVA cuando sea procedente de Estados Unidos y/o Corea del Sur, sin embargo, este beneficio no podrá ser utilizado cuando las importaciones tengan fines comerciales.

Ingrese a la página web de 4-72 haciendo clic AQUÍ

Busque la opción descargar carta para el pago del impuesto del IVA.

Ingrese el número de la guía del paquete y su correo electrónico y de clic en “Consultar”.

De clic en descargar la carta de impuestos de aduana la cual contiene la liquidación del impuesto.

El pago se puede realizar por medios físicos o electrónicamente.

Cuando haya realizado el pago, ingrese AQUÍ, llene los datos personales que le piden como número de documento, número de celular y demás.

Tendrá que cargar una fotocopia de su documento de identificación o cédula, la carta de impuesto de aduana y el soporte de pago.

Una vez diligenciada esta información podrá programar el envío de su mercancía para que le llegue a su domicilio.