Lluvia de contrataciones en notarías a pocos días de terminar el gobierno Petro

Una lluvia de contrataciones en notarías se viene presentando en el gobierno Petro, a tan solo unos días de entregar su administración.

Tal y como han efectuado otros gobierno, el del presidente Gustavo Petro también a comenzado a acelerar contrataciones en notarías, en una lluvia que empezó desde hace una semana y parece no parar.

En tan solo una semana, en la página del Departamento Administrativo de la Presidencia, han aparecido varios decretos sobre la contratación de nuevos notarios, a pesar de que los notarios deben ser elegidos por concurso de méritos.

No obstante, cabe precisar que los nuevos nombramientos fueron hechos por la ministra de Justicia, (e) Cielo Rusinque, ante la falta de una lista vigente de elegibles, que ha sido durante años la puerta abierta para que los gobiernos realicen las contrataciones, y en algunos casos, paguen favores políticos.

¿Quiénes son las nuevas contrataciones?

En una sola semana y a pocos días de terminar el mandato, el Gobierno ha nombrado a ocho nuevos notarios, en reemplazo de los que salieron jubilados.

Uno de estos nombramientos que llama la atención, es Ruben Alonso Mendez, pues es hijo de la exrepresentante Leonora Pineda, condenada por la Corte por procesos de la parapolítica y relacionada con nexos con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

También, están Alberto Mario Garzón, presidente de la Unión Magdalena y quien hace parte del equipo de Eduardo Dávila, condenado por feminicidio y narcotráfico.

Además, hay cuotas políticas como Óscar Alarcón, quien llegó a la Notaría 23 de Cali y es muy cercano a los congresistas Wilson Arias y Alfredo Mondragón; así como Karime Cotes, quien siempre se movió muy cercana a la administración actual.