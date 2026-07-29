Familias comienzan a evacuar zona afectada por colapso de jarillón en Puerto Wilches, Santander

Cuatro familias serán reubicadas de manera preventiva por el riesgo que enfrentan sus viviendas tras el colapso de una parte del jarillón que protege la zona urbana de Puerto Wilches de las aguas del río Magdalena.

Las casas están ubicadas cerca del punto afectado y son las que presentan el mayor riesgo. La Alcaldía y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo comenzaron a atender a estas familias mientras se define a qué lugares serán trasladadas.

El daño se produjo por la erosión en la base del jarillón, una estructura construida para evitar que el río Magdalena llegue hasta las comunidades del municipio. Una parte perdió estabilidad y terminó colapsando.

Eduardo Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que un número significativo de familias podría estar en riesgo. Sin embargo, primero se “deberá revisar la magnitud de los daños para establecer cuántas viviendas están realmente amenazadas”.

Las autoridades locales y departamentales solicitaron el apoyo del Gobierno Nacional para atender el punto afectado y avanzar en las obras necesarias para evitar que el daño continúe aumentando.

La preocupación aumenta porque el jarillón es la barrera que protege a varias comunidades urbanas de Puerto Wilches. Si el daño avanza, más viviendas podrían quedar expuestas a las aguas del río Magdalena.