Comunidad alzó su voz y cuestionó posible aumento en la tarifa del agua en Bucaramanga

En el debate de control político realizado este martes 28 de julio en el Concejo de Bucaramanga, por el posible incremento en las tarifas del Acueducto Metropolitano, varios ciudadanos aprovecharon el espacio para expresar su preocupación por el impacto que tendría la medida en la economía de los hogares y para exigir que la comunidad sea escuchada antes de adoptar cualquier decisión.

Uno de los participantes fue el líder social Danny Rivera, quien aseguró que este tipo de discusiones deben contar con una amplia participación ciudadana, ya que son los usuarios quienes finalmente asumen el costo del servicio.

Rivera, señaló que el incremento proyectado afectaría directamente el bolsillo de los bumangueses y pidió que el Acueducto explique con claridad las razones que motivan la propuesta, además de evaluar otras alternativas antes de trasladar nuevos costos a los usuarios.

“Pedir claridad, transparencia y que antes de trasladar un mayor costo a los usuarios se expliquen las razones y se evalúen todas las alternativas posibles”, expresó.

“No sabemos qué va a pasar”, “esto es preocupante”, “pedimos que evalúen la decisión”: comunidad de Bucaramanga

Alix Cadena Villareal, líder comunal de Bonanza Campestre al norte de la ciudad, comentó que la situación tiene en alerta a los habitantes del sector, quiénes, según ella, muchos viven del día a día y ya se presentan casos donde ese sustento no les alcanza para el pago de servicios públicos.

“Yo estoy desarmada la verdad, preocupada y angustiada, quiero como desaparecer y quedar mejor debajo de la tierra para mirar, porque no sé cómo será. Desafortunadamente yo pienso señor gerente, que no hubo un análisis, esto es de sentido común, señor gerente”, señaló.

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Marcos Rey, representante de la comunidad Paisajes del norte, manifestó su preocupación por el alto costo del servicio sin el incremento: “Alzo mi voz de protesta por el alto consumo en el servicio, no es justo que como en mi caso, que vivimos dos personas tengamos que pagado 130 mil pesos. Pedimos el gran favor al señor gerente que recapacite esta esta medida. No es justo más incremento".

Cuestionaron al Concejo de Bucaramanga por el proceso para la participación ciudadana

Durante su intervención, el líder social Danny Rivera, también cuestionó el procedimiento para que los ciudadanos pudieran intervenir en la sesión. Explicó que, al llegar al recinto, le informaron que debía contar con el respaldo de un concejal para hacer uso de la palabra, situación que consideró una barrera para la participación ciudadana.

“La ciudadanía debe ser la protagonista en estos debates, porque al final quienes pagamos los recibos somos nosotros los ciudadanos y es su voz la que también debe ser escuchada. ¿Qué pasa con el ciudadano que llega por primera vez al Concejo y no conoce ningún concejal?”, expresó.

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Otra de las intervenciones ciudadanas fue la de Diana Gancino, quien también expresó preocupación por la forma en que se planteó el debate. La participante manifestó que, antes de tomar decisiones sobre un posible ajuste tarifario, era necesario escuchar de manera amplia las explicaciones del gerente del Acueducto

“Veo que la temática del debate de control político hoy está mal fundamentada. ¿Por qué? Porque si le vamos a hacer control político, primero escuchemos al gerente del acueducto. ¿Sí? Porque yo vengo y me paro acá y es solo otro saludo a la bandera", comentó.

Según manifestaron los participantes, por estos hechos dejaron una constancia en la sesión y también presentaron un derecho de petición para que el Concejo establezca un procedimiento claro, público y conocido por todos los ciudadanos que deseen intervenir en futuros debates.