Carlos Caicedo es denunciado por presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad

Santa Marta

El exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo fue denunciado ante la Fiscalía por abuso sexual en contra de una menor de edad. El expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Ante tales señalamientos, Carlos Caicedo entregó un comunicado donde manifestó que estos carecen de sustento y constituyen un nuevo intento de condena mediática. Manifiesta que confía en la justicia, en el debido proceso.

La investigación estuvo en la seccional Magdalena de la Fiscalía, pero, fue trasladada a Bogotá. El abogado Julián Quintana publicó un mensaje dirigido al exmandatario en el que aseguró que la Fiscalía ya cuenta con evidencias relacionadas con el caso.