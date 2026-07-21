Carlos Caicedo es denunciado por presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad
Los hechos ocurrieron en el 2023 y no habían sido denunciados por amenazas. El exgobernador del Magdalena aseguró que esta denuncia carece de sustento y constituye un nuevo intento de condena mediática.
Santa Marta
El exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial Carlos Caicedo fue denunciado ante la Fiscalía por abuso sexual en contra de una menor de edad. El expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Ante tales señalamientos, Carlos Caicedo entregó un comunicado donde manifestó que estos carecen de sustento y constituyen un nuevo intento de condena mediática. Manifiesta que confía en la justicia, en el debido proceso.
La investigación estuvo en la seccional Magdalena de la Fiscalía, pero, fue trasladada a Bogotá. El abogado Julián Quintana publicó un mensaje dirigido al exmandatario en el que aseguró que la Fiscalía ya cuenta con evidencias relacionadas con el caso.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...