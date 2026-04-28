Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 27 de abril
Conozca el resultado y los números ganadores de los premios que entregan las loterías de Cundinamarca, del Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha para este lunes, 27 de abril.
La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.
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Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.
Resultados Lotería de Cundinamarca hoy 27 de abril de 2026
Este lunes 27 de abril 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo 4800 es:
Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:
Resultados de la Lotería del Tolima
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.
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Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.
- Resultados Lotería del Tolima HOY 27 de abril de 2026
Este lunes 27 de abril del 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo 4167 es:
Resultados de ColorLoto hoy 27 de abril de 2026
Este lunes 27 de abril de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.
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Resultados del Baloto y Baloto Revancha hoy lunes 27 de abril de 2026
- Baloto
Números:
Superbalota:
- Revancha
Números:
Superbalota:
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...