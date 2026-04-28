Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 01:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 27 de abril

Conozca el resultado y los números ganadores de los premios que entregan las loterías de Cundinamarca, del Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha para este lunes, 27 de abril.

Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima. Fotos: Getty Images /Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima

Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima. Fotos: Getty Images /Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima

Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima. Fotos: Getty Images /Baloto, Lotería de Cundinamarca y Lotería del Tolima

Felipe Larafelipelara94andreslara1494

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Vea aquí: Resultados Lotería de Boyacá del 25 de ABRIL 2026: consulte los premios

Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo 4800 es:

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Puede ver: Lotería de Medellín: resultados del 24 de abril de 2026

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

  • Resultados Lotería del Tolima HOY 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril del 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo 4167 es:

Resultados de ColorLoto hoy 27 de abril de 2026

Este lunes 27 de abril de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Puede interesarle: Lotería de Bogotá 23 de abril de 2026: resultados del último sorteo

Resultados del Baloto y Baloto Revancha hoy lunes 27 de abril de 2026

  • Baloto

Números:

Superbalota:

  • Revancha

Números:

Superbalota:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir