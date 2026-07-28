José Manuel Restrepo llegó a Perú para la posesión de Keiko Fujimori

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó este lunes a Lima, en Perú, para representar al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en la posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori.

“Ya estamos en ejecución, ya estamos en la tarea de beneficiar a los colombianos a través de estas relaciones internacionales”, dijo Restrepo sobre su viaje al Perú.

Según explicó, su agenda en Lima comenzara con una reunión bilateral con el vicepresidente de Perú para abordar temas de comercio, integración y el fortalecimiento del gabinete de frontera entre ambos países.

Posteriormente, sostendría un encuentro con el presidente de Paraguay para dialogar sobre integración regional, inversión y comercio.

“Como gobierno electo de Abelardo de la Espriella, es una demostración de que aquí ya estamos en ejecución, ya estamos en la tarea de beneficiar a los colombianos a través de estas relaciones internacionales, siempre pensando en el beneficio de los más vulnerables”, concluyó.