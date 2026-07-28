Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 jul 2026 Actualizado 08:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

José Manuel Restrepo llegó a Perú para la posesión de Keiko Fujimori

Restrepo tendrá una reunión bilateral con el vicepresidente de Perú.

José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda

José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda / Caracol Radio

José Manuel Restrepo, Ministro de Hacienda
Añadir Caracol Radio en Google

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, llegó este lunes a Lima, en Perú, para representar al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en la posesión de la presidenta electa Keiko Fujimori.

“Ya estamos en ejecución, ya estamos en la tarea de beneficiar a los colombianos a través de estas relaciones internacionales”, dijo Restrepo sobre su viaje al Perú.

Según explicó, su agenda en Lima comenzara con una reunión bilateral con el vicepresidente de Perú para abordar temas de comercio, integración y el fortalecimiento del gabinete de frontera entre ambos países.

Posteriormente, sostendría un encuentro con el presidente de Paraguay para dialogar sobre integración regional, inversión y comercio.

“Como gobierno electo de Abelardo de la Espriella, es una demostración de que aquí ya estamos en ejecución, ya estamos en la tarea de beneficiar a los colombianos a través de estas relaciones internacionales, siempre pensando en el beneficio de los más vulnerables”, concluyó.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir