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28 jul 2026 Actualizado 04:28

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Desde Medellín el presidente electo expresó su apoyo al gremio de la moda y los textiles

Abelardo de la Espriella manifestó que este importante renglón de la economía fue olvidado durante cuatro años.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images) / Diego Cuevas

Abelardo de la Espriella. (Photo by Diego Cuevas/Getty Images)
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El Presidente electo Abelardo De la Espriella, asistió al desfile inaugural de Colombia Moda realizado en el Coliseo Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Desde este lugar de la capital antioqueña el mandatario le envió un mensaje de apoyo a este renglón económico como lo es el textil, moda e insumos, entre otros. Manifestó su apoyo de manera directa. Recalcó además, que este ha sido olvidado durante 4 años.

“La economía colombiana ha sido abandonado durante 4 años. En la era del tigre, este gran sector que le aporta tanto a nuestra economía tendrá todo el respaldo, toda la defensa y todo el apoyo”, manifestó.

Recordemos que Colombia Moda inicia de manera oficial este martes 28 de julio e irá hasta el viernes 31 de julio.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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