Sorpresa en el UCM: Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider

Se confirmó que Ryan Gosling se incorporará a su Universo Cinematográfico para interpretar a Ghost Rider, uno de los antihéroes más populares de los cómics de la casa editorial Marvel Comics. El anuncio lo hizo el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, durante el panel de Marvel en el Hall H de la Comic-Con de San Diego, donde el estudio presentó varios de sus próximos proyectos ante cerca de 7.000 aficionados.

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La cinta, cuyo estreno está previsto para 2028, estará dirigida por Shawn Levy, quien anteriormente estuvo al frente de “Deadpool & Wolverine”.

¿De qué trata la película?

El estudio aún no ha revelado detalles sobre la trama ni confirmado si la historia estará centrada en Johnny Blaze o introducirá otros personajes del universo de Ghost Rider. Gosling interpretará a Johnny Blaze, el motociclista acróbata que, tras vender su alma al diablo, queda unido a un demonio sobrenatural y se convierte en el Espíritu de la Venganza.

El anuncio

Al subir al escenario, el actor expresó sorpresa ante el anuncio y reconoció que se trata de un personaje que ha querido interpretar desde hace mucho tiempo. Gosling será el segundo actor en llevar a Ghost Rider al cine, después de Nicolas Cage, quien protagonizó “Ghost Rider” en 2007 y en su secuela “Ghost Rider: Spirit of Vengeance” en 2011, ambas con críticas mayoritariamente negativas. Eva Mendes, esposa de Gosling, participó en la primera entrega junto a Cage; hasta el momento no hay confirmación oficial sobre si retomará algún papel en esta nueva versión.

Ryan Gosling y Shawn Levy en el panel de Marvel Studios. / Michael Buckner Ampliar Ryan Gosling y Shawn Levy en el panel de Marvel Studios. / Michael Buckner Cerrar

Otras apariciones del personaje

El personaje de Ghost Rider también fue adaptado para la serie “Agents of S.H.I.E.L.D.”, donde Gabriel Luna interpretó a Robbie Reyes, una versión más joven y latina del Motorista Fantasma; un proyecto independiente para Hulu centrado en ese personaje fue cancelado en 2019.

Durante el mismo panel, Marvel Studios también confirmó que David Jonsson protagonizará “Black Panther III” como el hijo de T’Challa, presentó nuevo material de “Avengers: Doomsday” y anunció el reestreno en cines de “Avengers: Endgame” con escenas inéditas.