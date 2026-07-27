Romeo Santos y Prince Royce reunieron a más de 55.000 personas en su concierto en Madrid

Madrid vivió una de las noches más importantes para la música latina con el concierto que ofrecieron Romeo Santos y Prince Royce en el estadio Riyadh Air Metropolitano, como parte de su gira conjunta “Better Late Than Never”.

Ante más de 55.000 espectadores, los dos referentes de la bachata protagonizaron un espectáculo que combinó nostalgia, romanticismo y los grandes éxitos que han marcado sus carreras.

El concierto abrió con una invitación de Romeo Santos para que el público dejara atrás las preocupaciones y disfrutara de una noche dedicada a cantar, bailar y celebrar.

Desde ese momento, el estadio respondió coreando cada canción y acompañando a los artistas durante más de dos horas de espectáculo.

El repertorio incluyó algunos de los temas más representativos de ambos intérpretes. Prince Royce emocionó al público con canciones como “Stand By Me”, “Recházame” y “La Carretera”, mientras que Romeo Santos interpretó éxitos como “La Diabla”, “Eres Mía” y otros clásicos que han definido su trayectoria como una de las principales figuras del género.

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la interpretación de “Dardos”, el primer sencillo de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”, una canción que desató la euforia de los asistentes y reafirmó la química artística entre ambos cantantes.

El cierre estuvo marcado por clásicos de Aventura, entre ellos “Obsesión” y “La Novelita”, que convirtieron el estadio en un enorme coro y llevaron al público a revivir una de las etapas más importantes de la historia de la bachata.

La presentación en Madrid confirmó el impacto que continúa teniendo este género fuera de América Latina. La combinación de dos de sus máximos exponentes reunió a seguidores de diferentes países europeos y consolidó a la capital española como una de las plazas más importantes para la música latina en la actualidad.

Tras su paso por Madrid, la gira “Better Late Than Never” continuará con nuevas presentaciones en A Coruña, Tenerife y Santander, antes de seguir su recorrido por Latinoamérica, llevando a nuevos escenarios un espectáculo que celebra el presente y la historia de la bachata.