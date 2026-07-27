Hernán Darío Herrera tras triunfo 5-1: “Hay que trabajar en la defensa, no podemos dar ventaja”

Tras la victoria 5-1 ante el Cúcuta Deportivo por la primera jornada de la Liga Colombiana 2026-ll este domingo en el estadio Palogrande, el técnico del Once Caldas Hernán Darío Herrera y el mediocampista Jaime Alvarado analizaron el desempeño del equipo, destacando el buen arranque y la necesidad de mejorar en la defensa en este segundo semestre.

Le puede interesar: Liga Colombiana 2026-II: Así quedó el Cali en el descenso tras derrotas de Cúcuta e Inter de Bogotá

Análisis del rendimiento

El profesor Herrera valoró el despliegue inicial de su equipo, aunque reconoció una baja en la intensidad defensiva. Al respecto, el entrenador señalo: “Los primeros 30-35 minutos el equipo fue muy disciplinado. Táctiamente cumplió a cabalidad todo lo que hicimos entre semana”. Por su parte, Alvarado reflexionó sobre la gestión del marcador a favor. “Es un aspecto a mejorar el tener más paciencia, más calma, más tranquilidad en esos momentos donde tenemos el partido a favor”.

El domíno del plantel manizaleño fue evidente desde el primer minuto de juego. En el primer cuarto de hora del encuentro, el equipo local ya registraba 3 tantos por medio de los goles de Jefry Zapata al minuto 2´, Andrés Roa en el minuto 10´ y Michael Barrios al minuto 14´. El cuadro cucteño, logró descontar con un tanto de Lucas Rios, posteriormente, el blanco blanco sella el encuentro con tantos de Mateo Zuleta al 87´ y del máximo anotador del club Dayro Moreno al minuto 90´+3. El delantero tolimense ya suma 384 goles en su carrera profesional.

Integración de refuerzos

Con la llegada de nuevos talentos, como el volante Andrés Colorado, proveniente del Nexcaca, el jugador Jaime Alvarado destacó su rapida adaptación: “Hoy se vio Colorado, entró a un partido no dificil, pero en el momento que estábamos del partido, yo creo que lo necesitábamos a él”. El técnico complementó esa idea asegurando que el equipo se está armando con jugadores ganadores para alcanzar sus objetivos de temporada.

El conjunto manizaleño es único lider gracias a sus cuatro goles a favor. El equipo busca mantener la exigencia técnica, el profesor Herrera concluyó que, aunque el resultado es efectivo “No se puede dar ventaja” en casa, dejando claro que el trabajo defensivo será prioridad de cara a enfrentar a Independiente Santa Fe por la segunda fecha del campeonato nacional.