Estos son los 19 narcotraficantes extranjeros capturados en Colombia en el último año

Los 19 narcotraficantes extranjeros capturados en Colombia en el último año. Foto: Suministrada

El Gobierno Nacional reportó que en último año fueron capturados en Colombia 19 narcotraficantes extranjeros de alto impacto, señalados de integrar o dirigir redes dedicadas al envío de cocaína hacia Europa y otros mercados internacionales.

Los resultados hacen parte del informe de empalme del Ministerio de Defensa que registra 21 narcotraficantes extranjeros capturados durante ese año. Dos de los procedimientos se realizaron fuera de Colombia: alias ‘Uche’, ciudadano nigeriano, fue detenido en Egipto, mientras que Dritan Gjika fue localizado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Gjika es señalado por las autoridades como un importante articulador del crimen transnacional que operaba desde Ecuador y mantenía conexiones con organizaciones de diferentes países europeos.

Las capturas efectuadas en Colombia se desarrollaron en Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali, Rionegro, Pereira, Barranquilla y Tunja. Los detenidos pertenecen a organizaciones de distintas nacionalidades y varios eran requeridos mediante mecanismos de cooperación internacional y notificaciones rojas de Interpol.

Uno de los principales resultados fue la captura en Cartagena del italiano Emanuele Gregorini, alias ‘Dollarino’, señalado como el máximo cabecilla en América Latina del denominado Sistema Mafioso Lombardo, relacionado con organizaciones criminales italianas como la Camorra, Cosa Nostra y la ‘Ndrangheta.

Según las autoridades, Gregorini coordinaba el envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, Panamá y Brasil hacia Europa. Para sus operaciones habría utilizado los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, además de actuar como intermediario entre proveedores de droga latinoamericanos y organizaciones mafiosas europeas.

El ciudadano italiano era buscado en 196 países mediante notificación roja de Interpol y habría servido como mediador entre diferentes estructuras criminales. Su captura fue resultado de la cooperación entre la Policía colombiana, autoridades italianas y organismos del Reino Unido.

Otro de los capturados fue Mathieu Pierre Arthur Fol, alias ‘Pierre’, ciudadano francés detenido el 10 de enero de 2025 en Bogotá. Las autoridades lo vinculaban con actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes.

En el aeropuerto José María Córdova de Rionegro fue capturado Nabil Abida, alias ‘Nabil’, ciudadano francés requerido por las autoridades de su país. El hombre llegó a Colombia procedente de París y fue ubicado mediante los mecanismos de cooperación de Interpol.

En esa misma terminal aérea fue detenido Sofyan Ben Hamdane, alias ‘Ben’, otro ciudadano francés requerido internacionalmente por delitos relacionados con el narcotráfico. En Rionegro también fue capturado alias Homero, de nacionalidad panameña.

El balance incluye además la captura en Cartagena de alias Alban, ciudadano albanés, y alias Francis, de nacionalidad neerlandesa.

En Bogotá fueron detenidos alias ‘Vinicio’, ciudadano ecuatoriano; alias ‘Azmi’, alias Muldur y alias ‘El Turco’, los tres de nacionalidad turca; alias ‘Peppe’, ciudadano italiano, y alias ‘Alen’, de nacionalidad nigeriana.

En Cali cayeron alias ‘Fedi’, ciudadano italiano, y alias ‘Mirla’, de nacionalidad ecuatoriana. En Medellín fueron capturados alias Comanche, panameño, y alias Lacoma, ciudadano español.

La relación también incluye a alias ‘Toro’, ciudadano peruano capturado en Pereira; alias ‘Mou’, de nacionalidad belga, detenido en Barranquilla, y al albanés Petrit Papuchi, capturado en Tunja.

El documento del Ministerio de Defensa presenta los procedimientos como parte de la estrategia de cooperación internacional contra el crimen transnacional y señala que los extranjeros pertenecían a 11 nacionalidades.

Las autoridades sostienen que estas organizaciones no necesariamente instalan estructuras armadas propias en Colombia. En varios casos envían emisarios encargados de negociar directamente la compra de cocaína, coordinar su almacenamiento y transporte, y establecer alianzas con organizaciones criminales nacionales.

Las operaciones permitieron identificar el uso de Colombia como centro de negociación y plataforma logística para redes dedicadas a enviar cocaína hacia Europa y otros mercados internacionales.