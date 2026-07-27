Alcaldía de Tibú, Norte de Santander, rechaza asesinato de líder comunal

Norte de Santander.

La Alcaldía de Tibú emitió un comunicado público en el que lamentó el fallecimiento del presidente de la Junta de Acción Comunal del Kilómetro 28, ubicado sobre la vía hacia el corregimiento de La Gabarra, y expresó su solidaridad con la familia, la comunidad y los habitantes del municipio.

En el pronunciamiento, la administración señaló que la muerte del líder comunal representa una pérdida irreparable para quienes trabajan desde el liderazgo social y comunitario por el bienestar, el desarrollo y la esperanza de sus territorios.

Además, advirtió que este hecho se suma a la pérdida de otros líderes comunales y sociales que han sido víctimas de la violencia.

La Alcaldía rechazó cualquier acto que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de las personas, e hizo un llamado a los actores armados para que mantengan al margen del conflicto a la población civil, respeten el liderazgo comunitario y permitan que las comunidades vivan en condiciones de tranquilidad, respeto y esperanza.

En el comunicado también se insistió en la necesidad de que en Tibú prevalezcan el diálogo sobre las armas, la reconciliación sobre la violencia y la construcción de oportunidades sobre el miedo, reiterando que la paz debe ser un compromiso de todos para garantizar un futuro digno para las presentes y futuras generaciones.

Finalmente, la administración municipal extendió un mensaje de condolencias a los familiares, amigos y habitantes del Kilómetro 28, acompañándolos en este difícil momento y elevando una oración por el eterno descanso del líder comunal.